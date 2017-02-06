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Ağrı Belediyesi'nin 6 meclis üyesi görevden alındı

06 Şubat 2017 23:59

Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Meclisi'nin 6 DBP'li üyesi görevden alındı.

Servet ARSLAN/ AĞRI, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Meclisi'nin 6 DBP'li üyesi görevden alındı.
Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı DBP'li Ömer Polat ile belediye meclis üyeleri Fehim Çetinkaya, Kutbettin Torun, Gülsüm Demir, Burhan Taşdemir ve Murat Aydemir İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştıldı. Kararın ardından DBP'li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:
"Bugün 6 belediye meclisi üyesi arkadaşım görevden alındı. Allah biliyor ki üç yıldır birlikte yalnızca Ağrı'yı huzurun, hizmetin, hoşgörünün kenti yaptık."

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