Varillerle toprağa gömülü 99 kilo 600 gram esrar bulundu

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da ormanlık alanda Narkotik madde arama köpeği Alfa ile uyuşturucu araması yapan polis ekipleri varillere konularak toprağa gömülü halde piyasa

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA’da ormanlık alanda Narkotik madde arama köpeği Alfa ile uyuşturucu araması yapan polis ekipleri varillere konularak toprağa gömülü halde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi buldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde ormanlık alanda uyuşturucu madde kullanımı ve satımı yapıldığı ihbarı üzerine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nında katıldığı operasyonda ormanlık alan didik didik arandı. Kontroller sırasında patika yol üzerinde bulunan büyük bir kayanın yanında tepki veren narkotik köpeği Alfa’nın uyardığı bölgede polis ekipleri kazı çalışması yaptı. Toprağı kazan ekipler üç ayrı varil içinde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi buldular. Varillerden alınan parmak izlerinden yola çıkan ekipler, esrar maddelerini kimin gömdüğünü belirlemek için araştırma başlattı.