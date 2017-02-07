DHA YURT BÜLTENİ - 18

Varillerle toprağa gömülü 99 kilo 600 gram esrar bulundu

Varillerle toprağa gömülü 99 kilo 600 gram esrar bulundu

BURSA'da ormanlık alanda Narkotik madde arama köpeği Alfa ile uyuşturucu araması yapan polis ekipleri varillere konularak toprağa gömülü halde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi buldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda uyuşturucu madde kullanımı ve satımı yapıldığı ihbarı üzerine Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Narkotik madde arama köpeği Alfa'nında katıldığı operasyonda ormanlık alan didik didik arandı. Kontroller sırasında patika yol üzerinde bulunan büyük bir kayanın yanında tepki veren narkotik köpeği Alfa'nın uyardığı bölgede polis ekipleri kazı çalışması yaptı. Toprağı kazan ekipler üç ayrı varil içinde piyasa değeri 200 bin lira olan 99 kilo 600 gram esrar maddesi buldular. Varillerden alınan parmak izlerinden yola çıkan ekipler, esrar maddelerini kimin gömdüğünü belirlemek için araştırma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alfanın araması

-Uyuşturucuların bulunması

-Topraktan uyuşturucuların çıkarılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR/BURSA-(DHA)

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Elyaf fabrikasında yangın: 5 işçi zehirlendi

DÜZCE'de elyaf fabrikasında çıkan yangında 5 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Akşam saatlerinde Beyköy Beldesi'ndeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elyaf fabrikasında yangın çıktı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçiler de itfaiye ekiplerine yardım ederek söndürme çalışmalarına katıldı. Ancak 5 işçi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiyenin çalışması

-İşçilerin ambulansta görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)

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MİT, emniyet ve Jandarma'dan PKK ile TİKKO'ya büyük operasyon

TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği ortak operasyon sonucu PKK'nın iki önemli ismi İstanbul'da, TİKKO'nun Tunceli sorumlusu Ü.Y. ise Kocaeli'de yakalanarak Tunceli'ye getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir PKK'nın Tunceli yapılanmasını çözmek amacıyla ortak bir çalışma içine girdi. Bu çalışmalar kapsamında elde edilen istihbarat bilgileri ışığında PKK'nın Tunceli gençlik yapılanması sorumlusu ile İstanbul'dan Tunceli kırsal alanına eleman gönderilmesi için çalışmalar yürüten bir kişi tespit edildi. Ardından emniyet ve jandarma ekipleri ortak operasyon için harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tunceli İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, İstanbul'da gözaltına alınan C.G. ve E.B.'nin Tunceli'ye getirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan C.G.'nin, PKK/KCK'nın sözde Tunceli sivil savunma birliği (YPS) sorumlusu olduğu, E.B.'nin de İstanbul'da örgüte eleman temin ederek, Tunceli kırsalına gönderdiği belirtildi. 2 kişinin gözaltına alındığı evde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konulduğu belirtildi.

Gözaltına alındıktan sonra Tunceli'ye getirilen C.G. ve E.B.'nin emniyet ve jandarma ekipleri tarafından sorgulandığı öğrenildi.

TİKKO'NUN TUNCELİ SORUMLUSU KOCAELİ'DE YAKALANDI

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in uzun süredir aradığı TİKKO'nun Tunceli sorumlusu olduğu belirtilen Ü.Y. ise Kocaeli'de düzenlenen özel bir operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusuna başlanan Ü.Y.'nin, Tunceli kırsalındaki TKP/ML TİKKO şehir yapılanması sorumlusu olduğu ve kırsal alanındaki yaklaşık 60 silahlı terör örgütünün kırsal alandaki ihtiyaçlarının karşılanması ile lojistik destek sağladığı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak Tunceli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, ilimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında; TKP/ML - TİKKO şehir yapılanması sorumlusu 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Haber: ELAZIĞ-TUNCELİ,(DHA)

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Tunceli'de FETÖ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

TUNCELİ'de devam eden FETÖ soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınarak sorgulanan bir jandarma teğmen ile bir polis memuru bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tunceli'de devam eden FETÖ soruşturmaları ile ilgili olarak Valilik tarafında yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen ve hezimete uğratılan darbe girişimi sonrasında, devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik olarak, yürütülen soruşturmalar kapsamında ilimiz merkezinde gözaltında bulunan 1 jandarma teğmen ve 1 polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca; yürütülen çalışmalar kapsamında 1 polis memuru, 1 astsubay ve 1 memur yakalanarak gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Haber: Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)

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Bisikletle uyuşturucu satışına tutuklama

DÜZCE'de bisikletiyle bonzai satarken polisin suçüstü yakaladığı U.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Çay Mahallesi'nde bisikletiyle uyuşturucu satışı yapan U.T.'yi suçüstü yakaladı. U.T. ile bonzai sattığı 2 kişi daha gözaltına alındı. U.T.'nin üzerinde paketlenmiş satışa hazır bir miktar bonzai ele geçirildi. 2 kişi serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen U.T., nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)

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Ağrı Belediyesi'nin 6 meclis üyesi görevden alındı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Ağrı Belediye Meclisi'nin 6 DBP'li üyesi görevden alındı.

Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı DBP'li Ömer Polat ile belediye meclis üyeleri Fehim Çetinkaya, Kutbettin Torun, Gülsüm Demir, Burhan Taşdemir ve Murat Aydemir İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştıldı. Kararın ardından DBP'li Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"Bugün 6 belediye meclisi üyesi arkadaşım görevden alındı. Allah biliyor ki üç yıldır birlikte yalnızca Ağrı'yı huzurun, hizmetin, hoşgörünün kenti yaptık."

FOTOĞRAFLI

Haber: Servet ARSLAN/ AĞRI,(DHA)

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