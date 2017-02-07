Burhan Kuzu: Kemal Bey'i dinlediyseniz kafanız karışır

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkanlık Sistemi' ile ilgili açıklamalarını eleştirerek,

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkanlık Sistemi' ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, "Başkanlık sistemi denilince kafanız karışabilir. Hele bir de Kemal Bey'i dinleyerek gelinmişse iyice karışır. Öyle laflar ediyorlar ki, o laflara cevap verilir mi verilmez mi? Bir yığın işimizi zorlaştıran, durduk yere havayı bulandıran tespitlerde bulunuyorlar" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Birlik Vakfı Antalya Şubesi tarafından düzenlenen 'Yeni Türkiye Yeni Hükümet Sistemi Modeli' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki konferansı, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda vatandaş izledi. Konferansta Burhan Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Başkanlık Sistemi' ile ilgili tespit ve açıklamalarını eleştirdi.

"KEMAL BEY'Yİ DİNLEDİYSENİZ KAFANIZ KARIŞIR"

Başkanlık sistemiyle ilgili insanların kafasının karıştırılmaya çalışıldığını belirten Burhan Kuzu, “Başkanlık sistemi denilince kafanız karışabilir. Hele bir de Kemal Bey'i dinleyerek gelinmişse iyice karışır. Öyle laflar ediyorlar ki, o laflara cevap verilir mi verilmez mi? Bir yığın işimizi zorlaştıran, durduk yere havayı bulandıran tespitlerde bulunuyorlar. Maalesef getirilen sistemle alakalı bir şey diyemeyince bel altından vurmalar ve nasıl çamura atarız düşüncesiyle çalışıyorlar" dedi.

1977'den bu yana başkanlık sistemiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü belirten Kuzu, çok aşamalardan geçildiğini söyledi. Başkanlık sisteminin sadece Ak Parti'nin bir projesi olmadığını birçok siyasetçinin bu konuyu istediğini belirten Kuzu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini uzattığını söyledi. Kuzu, Bahçeli'nin görevini yaptığını ve tarihe geçtiğini de ifade etti.

"KIRTASİYECİLİK VE BÜROKRASİ AZALACAK"

Parlamenter sistemini bir otomobile benzeten Kuzu, fabrikasyon bazı hatalarının olduğunu ve Türkiye'de bu sistemin devam etmesinin mümkün olmadığını kaydetti. ABD'nin başkanlık modeline geçerek kendini kurtardığını kaydeden Kuzu, parlamenter sistemi sadece İngiltere'nin en iyi şekilde uyguladığını onun da tarihi nedenleri olduğunu belirtti. Burhan Kuzu, “Geldiğimizde 40 bakanlık vardı. 25'e indirdik ama bu da çok. Amerika'da 340 milyon nüfus var. Bakanlık sayısı 12'dir. Demek ki yeni dönemde ciddi bir kırtasiyecilik ve bürokraside azalma olacak" dedi.

Yeni modelde sandıktan yüzde 51 oy alanın hükümet kuracağını belirten Kuzu, koalisyonun artık olmayacağını söyledi.

"ESAD YOK, IŞİD YOK, FESAT YOK, KEMAL YOK İŞLERİ KOLAY"

Bülent Ecevit'in koalisyon sisteminin kurulmasıyla ilgili sözlerini hatırlatıp koalisyon ile yönetilen Kuzey ülkelerinin örnek verilmesini de eleştiren Kuzu, “Buralarda normal, 4 milyon nüfus var. Konya kadar toprak var. 4 koalisyon olsa da olur. Adamların başında IŞİD yok, Esad yok, fesat yok, Kemal yok. İşleri kolay. Bizim buralar zor yerler. 25 peygamber bu bölgeye gelmiş, kıyamette burada kopacak benden söylemesi. Dertsiz yerlerin sistemi buralara gelemez. Burada elinde silah her yere bakacaksın. Hep nöbettesin. Yeni gelecek metinde ömür boyu koalisyon yok" dedi.

"İKİ BAŞLILIĞA PAYDOS"

Yeni sistemin bel kemiğinin koalisyon olma ihtimalinin ortadan kaldırılması ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan modelinin iki başlılığın ortadan kaldırılmasının olduğunu da ifade eden Kuzu, “Karşılıklı sıkıntılar oluyor. İster istemez oluyor. Çiller'le Demirel. 'Kızım' dedi partiyi verdi. Sonra bir kavga, kızı ziyarete geldi camdan aşağı atıyordu. Özal'la Mesut Yılmaz. Ecevit'le Sezer kavgaları. Hani bizim dönemde çok şükür iyi geçiniyorlar. Ama her zaman bu böyle gitmez. İki başlılığın kalkması lazım. İki başlılığa paydos" diye konuştu.

“SEZER ADAY OLSUN BAKALIM NE KADAR OY ALACAK"

Cumhurbaşkanının partili olmasıyla ilgili tartışmalara 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminden örnek veren Kuzu, “Bunu en iyi kullanan Sezer'di. Sezer tarafsız olabildi mi? Bence en taraflı olan oydu. Rektör atayacak bir oyunu ona göre kullandı. Anayasa Mahkemesi'ne birisini seçecek, kendine yakın birisini seçiyor. Ben de diyorum ki Sezer o kadar sevdiğiniz bir isim, hadi aday olsun bakalım ne kadar oy alacak" dedi.

PARLAMENTO SİSTEMİNDE MİLLETVEKİLİNİN SADECE ADI VARDIR

Meclisin bitirildiği tartışmalarını da eleştiren Burhan Kuzu, parlamenter sistemde milletvekilinin sadece adının olduğunu kanunların hükümetten geldiğini söyledi. Kuzu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Meclis bitirildi deniliyor. 15 yıllık milletvekiliyim nerede parlamenter sistem var, orada yasama yoktur. Buradan Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; böyle bir şey yoktur. Parlamenter sistemde parlamentonun sadece adı vardır ama işlevi yoktur. Yasaların tamamı hükümetten gelir. Biz sadece kabul ederiz. Değiştirme ya da öneri verme yetkisi yok. Parlamentonun zaten bu günde yetkisi yok. Eskiden de yoktu. Biz ne yaptık. Arkadaş bundan sonra sen kanun yapma konusunda sadece bütçe kanunu yaparsın diğerlerinin hepsini biz yaparız. Diğerlerini biz yaparız. Esas yasama organı artık yeni gelecek. Teklifi kendimiz vereceğiz hükümetler kanun vermeyecek."

"DENETİM KALDIRILMIYOR, BAL GİBİ DENETİM VAR"

Yeni sistemde denetimin daha kuvvetli olduğuna işaret eden Kuzu, şöyle devam etti:

"Bal gibi denetim var. Denetim yetkisi kaldırılıyor diyorlar. Bugün gensoru var. Ne demek gensoru? Bir bakanın düşürülme meselesi. Muhalefet gensoru verir bakanı düşürür. Senin verdiğin bakan kimin bakanı? Çoğunluğun bakanı. Ben muhalefete uyarak ondan gelen bir teklifi evet diyerek neden düşüreyim? Aklımdan zorum yok ki durduk yere düşüreyim. Bu zamana kadar 260 gensoru verilmiş sadece ikisi kabul görmüş. Yeni sistemde bal gibi denetim var. Meclise araştırma, soruşturma ve genel görüşme var. Bu çok önemli. Denetim kalktı diye bir şey de doğru değildir."

CHP'Lİ VEKİLİN TELEFON FATURASI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasına ekonomik açından karşı çıkanların olduğunu da belirten Kuzu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in 1.2 milyon TL'lik haberleşme faturası üzerinden de eleştirdi. Kuzu, “Sen önce şu telefonun parasını öde. Senin vekilin 2 milyon TL'lik telefon faturası var. Bunu başkanlık modelinde mi yaptı? Milletvekillerinin sayısını arttırdık ki bölgeler küçülsün insanlar milletvekillerini tanısın" dedi.

"TÜRKİYE BÖLÜNECEKSE PKK VE KANDİL 'HAYIR' DEMEZ 'EVET' DERDİ"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yeni sistemle Türkiye'nin bölüneceği eleştirisini de değerlendiren Kuzu, “Kemal Kılıçdaroğlu örnek veriyor. Doğudan değil de batıdan veriyor. Cumhurbaşkanı; Trakya'da Kırklareli, Edirne gibi özel bir bölge kurarsa diyor. Ne diye kuracak nasıl kuracak o yok. Sadece 'öcü' geliyor diye korkutmak için söyleniyor. Böyle bir yetkisi yoktur. Üniter yapı anayasada vurgulanıyor. Özyönetim falan olmaz. Ülke bölünecekse Kandil'de 'hayır' diyor. PKK'da 'hayır' diyor nasıl iş bu? Bölünecekse PKK'nın 'evet' demesi lazım" dedi.

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