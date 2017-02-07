(ÖZEL GÖRÜNTÜYLE) SANCAKTEPE'DEKİ KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

* Sacaktepe'de, sahte plakalı otomobille 5 ayrı kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

* Sacaktepe'de, sahte plakalı otomobille 5 ayrı kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

* Zanlıların kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Sancaktepe İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde, otomobil ile yaklaştıkları bir kadının çantasını kapkaç yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada, 19 adet extacy hap ele geçirilen otomobile siyah bant çekilerek farklı plaka takıldığı belirlendi. Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan O.A.(24), İ.A.(20), yaşları 18'den küçük olan E.N.S. ve F.K.'nın benzer şekilde Çekmeköy ve Ümraniye'de 4 ayrı kadının daha çantalarını kapkaç yaparak çaldıkları tespit edildi.



Şüphelilerin gösterdikleri ormanlık alanda ise, kadınlardan çalınan çantalar bulundu. Sattıkları, kadınlara ait cep telefonlarına ise el konularak sahiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden O.A ile İ.A. tutuklanırken yaşları küçük olan E.N.S. ve F.K. serbest bırakıldı.

KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Zanlıların Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde yaptıkları kapkaç ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yol üzerinde mağdur kadının yürüdüğü görülüyor. Bu sırada araçla yaklaşan zanlılar aracın camından kadının çantasını kapıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

-Ele geçirilen çanta ve malzemeler

(GÜVENLİK KAMERASI) (ÖZEL)

-Kadının yolda yürümesi

-Aracın yaklaşması

-Kapkaç anı

-Aracın hızla ilerlemesi

-Detaylar

06.02.2017 - 19.20 Haber Kodu : 170206164