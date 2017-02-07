Çanakkale sallanmaya devam ediyor

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi.

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, bugün saat 05.24'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi yakınlarında yerin 5 kilometre altında 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Muğla, Aydın ve İzmir'de de hissedildi.