DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- (ÖZEL GÖRÜNTÜYLE)

1- (ÖZEL GÖRÜNTÜYLE)

SANCAKTEPE'DEKİ KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Sacaktepe'de, sahte plakalı otomobille 5 ayrı kapkaç olayına karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Zanlıların kapkaç anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde, otomobil ile yaklaştıkları bir kadının çantasını kapkaç yapan 4 kişiyi gözaltına aldı. 19 adet extacy hap ele geçirilen otomobile siyah bant çekilerek farklı plaka takıldığı belirlendi. Emniyete getirilerek sorgulamaları yapılan O.A.(24), İ.A.(20), yaşları 18'den küçük olan E.N.S. ve F.K.'nın benzer şekilde Çekmeköy ve Ümraniye'de 4 ayrı kadının daha çantalarını kapkaç yaparak çaldıkları tespit edildi.

Şüphelilerin gösterdikleri ormanlık alanda ise, kadınlardan çalınan çantalar bulundu. Sattıkları, kadınlara ait cep telefonlarına ise el konularak sahiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden O.A ile İ.A. tutuklanırken yaşları küçük olan E.N.S. ve F.K. serbest bırakıldı.

Zanlıların Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Hacı Bayram Caddesi üzerinde yaptıkları kapkaç ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde yol üzerinde mağdur kadının yürüdüğü görülüyor. Bu sırada araçla yaklaşan zanlılar aracın camından kadının çantasını kapıp hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

-Ele geçirilen çanta ve malzemeler

Güvenlik Kamerası (Özel)

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-Kadının yolda yürümesi

-Aracın yaklaşması

-Kapkaç anı

-Aracın hızla ilerlemesi

-Detaylar

06.02.2017 - 19.20 Haber Kodu : 170206164

07.02.2017 - 02.27 Haber Kodu : 170207007

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2- BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Bahçelievlerde bir kıraathanede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, Soğanlı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Kıraathanede iki ayrı grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ardından kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler kıraathanede bulunan İlyas Bölük ve Zeynel Akman'a tabancayla ateş açtı. Saldırgan ya da saldırganlar olayın ardından kaçarken kıraathaneye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bölük ve Akman çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleride kıraathanede inceleme yaparken polis kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Boş kovanlardan görüntü

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Genel ve detaylar

07.02.2017 - 00.26 aber Kodu : 170207003

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3- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINI İŞGAL EDEN ASKERLERİN YARGILANDIĞI DAVA

Haber: Hayati KILIÇ / İstanbul DHA

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine katılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal eden 14'ü tutuklu 74 asker'in yargılandığı davada tutuklu 5 uzman çavuş ifade verdi.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısındaki mahkeme salonunda yapılan ilk duruşmaya, haklarında "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez müebbet hapis cezası istenen 14 tutuklu ve 40 tutuksuz sanık katıldı.

Davanın tek müştekisi olan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk duruşmaya gelmedi. Külünk'ü duruşmada avukatları temsil etti. Mağdur Nuri Kayhan da duruşmaya katıldı. Sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianame okundu.

AĞLAYARAK İFADE VERDİ

Sesli ve görüntülü kayıt yapılan duruşmada ağlayarak ifade veren tutuklu sanık Hüreyre Can Çatal, 47. Motorlu Piyade Alayı 2.Motorlu Piyade Taburu 5. Bölükte uzman onbaşı olarak görev yaptığını belirterek "KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) tatbikatına çıkıyoruz' diye bizi çıkardılar. AK Parti İl Başkanlığı önüne geldiğimizi tabeladan anladım. Vatandaşlar toplandıktan sonra ne yapacağımızı şaşırdık. Korktuk. FETÖ ile bir ilgim yok. 25 yaşındayım. Ne bir karakola ne de mahkemeye düştüm. 5 aylık uzman onbaşıyım. Kanser olan babama bakmak için çalışıyorum. Ailem ve ben çok zor durumda kaldık" dedi. Darbe girişimi olduğunu olay yerinde öğrendiklerini belirten Çatal, "O sırada babam aradı. 'ne yapıyorsun' dedi. Ben de tatbikat var onun için dışarı çıktık' dedim. Babam da 'oğlum askeri darbe var. Halkla karşı karşıya gelmeyin' dedi. Darbenin ne olduğunu bile bilmiyorum. Sosyal medyayı takip etmek aklıma gelmedi" şeklinde konuştu.

"NÖBETÇİ ÇAVUŞ OLARAK MESAİYE BAŞLADIM"

Tutuklu sanıklardan İbrahim Tıraş da olay günü nöbetçi uzman çavuş olarak mesaiye başladığını anlatarak, 15 Temmuz gün alay komutanı devir teslim töreni için hazırlık yaptıklarını söyledi. Öğleden sonra törenin iptal olduğu ve kışlayı terk etmemeleri yönünde emir aldıklarını belirten Tıraş, "Kışladayken tanımadığımız ve bizim kışladan olmayan 3 rütbeli asker yanımıza geldi. İsmini daha sonra öğrendiğim Hasan Hüseyin Altınsoy olan yüzbaşı, benim bulunduğum aracın komutanıydı. Telefon numaralarımızı aldı. Kışladan çıktık. Ben araç şoförü olduğum için telefona bakamıyordum. Bir araç bizi taciz edince Yüzbaşı Altınsoy 'Ez şu şerefsizi, hep bu şerefsizler yüzünden Türkiye bu hale geldi' dedi. Daha sonra yolumuza devam ettik. Altınsoy'un emriyle biz 8 asker kendisini takip ettik" dedi. Tabeladaki yazıyı okuduktan sonra AK Parti İl Binasına geldiklerini anladığını iddia eden Traş, buranın güvenliğini sağlamakla görevlendirildiği için geldiklerini düşündüklerini öne sürdü.

"BİNBAŞI YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEYDEN PİŞMAN DEĞİLİM DEDİ"

Traş, daha sonra ismini öğrendiği Binbaşı Faruk Şimşek'in, AK Parti İstanbul İl Başkanıyla görüşmek için binaya girdiğini belirterek "Binbaşı beni yanına çağırdı 'yukarı çıkıyoruz' dedi. Ben de takip ettim. Binbaşı, özel kalem müdürüne 'başkanla görüştürün beni' diyordu. Özel kalem müdürü de 'sizi bu şekilde alamam, silahınızı askere teslim edin, o şekilde alayım' dedi. Sonra aşağı indik. Halk kalabalıklaşmaya başladı, 'Vatan hainleri' dediklerini duydum. Daha sonra iki el silah sesi duydum. Kimin ne şekilde silahını kullandığını görmedim. Sonra polisler geldi. Bazı vatandaşlar koridor açarak güvenliğimizi sağladı. Darbeyi, Ankara'nın bombalandığını polislerden birinin telefonundan öğrendim. Otobüslerle kışlamıza döndük. Binbaşı Faruk Şimşek yanımıza gelerek tek tek elimizi sıkarak 'Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim' dedi" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLAR SU VERDİ KORİDOR AÇTI"

Tutuklu sanıklardan Uzman Çavuş Şahin Kurt ifadesinde "Tatbikat yapılacağı konusunda talimat aldık. Akşam saat 20.00 civarı tabur komutanı Yarbay Recep Karaçam alarm verdi. Herkese ikişer şarjör mühimmat dağıtıldı. Nereye gideceğimiz söylenmedi. Araç şoförüydüm. AK Parti binasına geldiğimizde ancak görevli olduğumuz yeri öğrendim. Vatandaşın tepkisini gördükten sonra geri çekildik. Hiçbir şekilde silah kullanmadım, böyle bir emir de vermedim. Ak Parti önünde vatandaşlar toplandı, sonra da milletvekilleri Metin Külünk ve Hayati Yazıcı geldiler, bizim yüzbaşı ile telefonla konuştular. Yüzbaşı, araç temin ederlerse kışlamıza dönmeyi kabul etti. Vatandaşlar da su verdi, koridor açtı. Otobüslere binerek kışlaya döndük" diye konuştu.



"KİMSEYE ZARAR VERMEDEN ÇEKİLDİK"

Tutuklu sanık Uzman Çavuş Reşat Ardıl, yüzbaşı Hasan Hüseyin Altunsoy'un, AK Parti İl başkanlığına vardıklarında TOMA'nın olduğu bölgedeki polislere, "Silahınız var mı gidin buradan' dedi. Aradan zaman geçtikten sonra bölük komutanı megafonla askerlere seslenerek, 'emir komuta bende, çekiliyoruz' dedi. Biz de kimseye zarar vermeden çekildik, polisler oraya geldikten sonra Istiklal marşını okuduk, Türk bayrağını salladık. Halk da bize su ikram etti" dedi.

"KOMUTANLAR EMİR VERENLER TERÖRİSTSE BEN NE YAPAYIM"

Tutuklu sanık Uzman Çavuş Feyyaz Yörük "Tatbikat var diye gittiğimiz binanın önünde halk toplanınca binbaşı 2 el havaya ateş etti. Bu arada bende bir el havaya ateş ettim. Buradakiler, komutanlar, emir verenler teröristse ben ne yapayım? Genelkurmay'ın, Başbakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın darbeden haberi yoksa, ben 5 buçuk aylık uzman çavuşum. Benim nereden haberim olsun?" dedi.

Duruşma yarına ertelendi.

İDDİANAMEDEN

236 sayfalık İddianamede, 1 Binbaşı, 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 14 rütbeli tutuklu ve tutuksuz yargılanan 60 er hakkında, "Anayasayı ihlal", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İddianamede, bir kısım şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, diğer bazı şüpheliler hakkında ise "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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-4 ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TERÖR GÖZALTISI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında iki kez arama kararı bulunan Fındıklı Eski Belediye Başkanı Ali Ece, İstanbul'da bir akrabasının evinde yakalandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü propagandası yapmaktan hakkında iki arama kararı bulunan Şırnak Güçlükonak İlçesi Fındıklı Beldesi Eski Belediye Başkanı Ahmet Ece'nin Gaziosmanpaşa'da bir akrabasında saklandığı ve sürekli yer değiştirdiği bilgisi elde edildi. Terörle Mücadele ekipleri, Gaziosmanpaşa'daki adrese operasyon düzenleyerek Ali Ece (42)'yi yakalayarak gözaltına aldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Ali Ece'nin polisteki işlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Ali Ece'nin fotoğrafı

06.02.2017 - 20.46 Haber Kodu : 170206168