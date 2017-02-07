Çanakkale'de saat 08.15'te 4.3'lük bir deprem daha oldu

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi, saat 08.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi, saat 08.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldı.

İki gündür deprem fırtınasının devam ettiği Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde bu sabah saat 05.24'te meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından, bölge saat 8.15'te yeniden sarsıldı. Merkez üssü Ege Denizi'nin Ayvacık açıkları olarak saptanan yerin 8.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.