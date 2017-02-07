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DHA YURT - Şehit annesinden hudut kartallarına nazır boncuklu atkı (1)

07 Şubat 2017 09:45

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca 2 Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak 1834 rakımlı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere, şehit annesi ve Fethiyeli bir grup kadın

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca 2 Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak 1834 rakımlı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere, şehit annesi ve Fethiyeli bir grup kadın tarafından örülen atkılar gönderildi. Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40 kilometresindeki Doğanlı Köyü yakınlarında geçen yıl 25 Eylül'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in annesi Aliye Özek'in girişimleri ile gönderilen nazar boncuklu atkılar, bölgede görevli askerlere dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-Çukurca'daki 1834 rakımlı üs bölgesinden görüntü

-Fethiyeli anneler tarafından örülen atkıların üs bölgesine gelmesi

-Atkıların üs bölgesinde görev yapan askerlere dağıtılması

-Askerlerin atkıları alması

-Askerlerin açıklamaları

-detaylar

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(ARŞİV) (FETHİYE)

-Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in annesi Aliye Özek'in annesinin konuşması

-Örülen atkıların görüntüsü

-Örülen atkıların kolilere konması

-açıklamalar

-detaylar

(ARŞİV) (FETHİYE)

-Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in cenaze töreninden görüntüler

Haber-Kamera: HAKKARİ (DHA)

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