DHA YURT BÜLTENİ-2

1)ÇANAKKALE GÜNE YİNE DEPREMLERLE BAŞLADI

1)ÇANAKKALE GÜNE YİNE DEPREMLERLE BAŞLADI

ÇANAKKALE'de dün (pazartesi) ikisi 5.3 büyüklüğünde olmak üzere meydana gelen çok çok sayıda depremin ardından bugün saat 05.24'ten itibaren de büyüklükleri 2.2 ile 5.3 arasında 40 sarsıntı daha yaşandı. Depremlerin devam etmesi, geceyi çadırlarda geçiren depremzedelerin tedirginliğini arttırdı. Çanakale'de yaşayanlar, dün sabah olduğu gibi bu sabah da yine güne korku ve panik ile başladı. Dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremler Ayvacık İlçesindeki 12 köyde 300 yapıda hasara yol açtı. Depremden en çok etkilenen Yukarıköy Köyü'deki depremzede vatandaşlar, futbol sahası içinde oluşturulan çadır kente yerleştirildi. Geceyi çadırlarda geçiren köylüler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah 05.24'de yine 5.3 büyüklüğündeki depremle güne uyandı. Saat 08.17'ye kadar 39 sarsıntı daha yaşandı. 5.3 büyüklüğündeki depremden sonra 08.15'te 4.5 büyüklüğünde, bundan iki dakika sonrada 4.6 büyüklüğünde yaşanan sarsıntılar korkuttu. Dünkü depremlerde hafif hasar gören evlerdeki hasarlar bu sabahki sarsıntılarla daha da büyüdü. Köylüler, Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) uyarısıyla evlerine girmedikleri için olası bir can kaybı yaşanmadı. Ancak Yukarıköy Köy'ün yakınındaki dünkü depremde hasar meydana gelen Taşağıl Köyü Camisi bu sabahki depremle biraz daha hasar gördü. Duvarlarının bir bölümünün daha yıkıldığı görüldü. Aynı köyde bulunan bazı evlerdeki hasarın da depremler devam ettikçe arttığı dikkat çekti. Bu köyde evleri hasar gören bazı aileler, köy meydanına çektikleri otomobillerinde sabahladı.



Yukarıköy Köyü'nde geceyi çadırda geçiren depremzedeler, "Korktuğumuz için sabaha kadar uyumadık. Sabaha karşı yine deprem olunca yine korku ve panik yaşadık" dedi. Sabah çadırlarından çıkan köylüler, okul bahçesinde kurulan aşevinde kahvaltılarını yapmaya başladı.

Görüntü Dökümü



-----------------------



-Taşağıl Köyü camiinden görüntü.



-Taşağıl köyünde hasar meydana gelen bir evden görüntü.



-Köy meydanında arabada çocuklarıyla uyuyan aileden görüntü.



-Yukarı Köy'deki çadır kentten görüntü.



-Çadırda kalan depremzedeler ile röportaj.

Haber: Burak GEZEN - Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

======================================================

(ÖZEL)

2)ŞEHİT ANNESİNDEN HUDUT KARTALLARINA NAZIR BONCUKLU ATKI (1)

Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Çukurca 2 Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı olarak 1834 rakımlı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere, şehit annesi ve Fethiyeli bir grup kadın tarafından örülen atkılar gönderildi. Hakkari-Çukurca Karayolu'nun 40 kilometresindeki Doğanlı Köyü yakınlarında geçen yıl 25 Eylül'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in annesi Aliye Özek'in girişimleri ile gönderilen nazar boncuklu atkılar, bölgede görevli askerlere dağıtıldı.



Görüntü Dökümü



---------------------



-Çukurca'daki 1834 rakımlı üs bölgesinden görüntü



-Fethiyeli anneler tarafından örülen atkıların üs bölgesine gelmesi



-Atkıların üs bölgesinde görev yapan askerlere dağıtılması



-Askerlerin atkıları alması



-Askerlerin açıklamaları



-detaylar



/////////////////////



(ARŞİV) (FETHİYE)



-Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in annesi Aliye Özek'in annesinin konuşması



-Örülen atkıların görüntüsü



-Örülen atkıların kolilere konması



-Açıklamalar



-Detaylar



(ARŞİV) (FETHİYE)



-Piyade Yüzbaşı Özgür Özek'in cenaze töreninden görüntüler



Haber-Kamera: HAKKARİ (DHA)



====================================================

3)203 DEAŞ HEDEFİ VURULDU, 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 203 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 21 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 168 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 138 hedef karadan, 65 hedef ise havadan ateş altına alındı. Çatışmalarda ve hava harekatında 21 terörist etkisiz hala getirilirken, 64 bina ile 1 silahlı araç ise imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrası devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 138 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 21 DEAŞ terör ögütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 15 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 719 EYP ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

GAZİANTEP/DHA



============================================================

4)GASP PARASIYLA UMREYE GİDEN ZANLI BU KEZ MAĞAZAYI SOYDU

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde gece yarısı güvenlik görevlilerini tüfekle tehdit edip ellerini kelepçeleyerek elektronik mağazasına giren 3 kişi 34 cep telefonunu gasp etti. Daha önce İstanbul'da gasp olayı ile ilgili yargılanan bir kişinin gasp ettiği parayla umreye gittiği belirlendi. Olay, 29 Ocak günü Gebze'de bulunan ünlü bir elektronik mağazasında meydana geldi. Gece yarısı kapının önünde bulunan 2 güvenlik görevlisini tüfekle tehdit eden 3 kişi, güvenlik görevlerinin üstünde bulunan kelepçeleri alarak görevlileri kelepçeledi. Mağazanın kapısını levye ile açan 3 kişi içeri girerek pahalı olan telefonlardan 34 tanesini gasp etti. 3 kişi daha sonra kayıplara karıştı. Güvenlik görelilerinin çığlıklarını duyan vatandaşlar polise haber verdi. Polis mağazada incelemede bulunarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında İstanbul'da bulunan 3 telefon dükkanına çalıntı telefonların satıldığı tespit edildi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri Murat Ö, Gökhan T. ve Coşkun Ç. ve çalıntı telefonlarla ilgili sahte faturalar düzenleyen Abdullah P'yi İstanbul Sultanbeyli'de bir otoparkta kiraladıkları otomobile bindikleri sırada kıskıvrak yakaladı.

Zanlıların aracında yapılan aramada gasp ettikleri 18 telefon, 1 adet gaspta kullandıkları pompalı tüfek ve anlıların üzerinde gasptan elde ettikleri öğrenilen 19 bin lira para ele geçirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında 4 kişinin elektronik mağazasına önce gelerek keşifte bulunduğu tespit edilirken, 3 kişinin arasında bulunan Murat Ö'nün isminin geçen yıl İstanbul'da İranlı bir işadamının 2 milyon lirasını gasp edilmesi olayına karıştığı, Murat Ö.'nün gasptan 5 gün sonra umreye gittiği tespit edildi. 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü



------------------------



GÜVENLİK KAMERA KAYDI



-Mağazada keşif yapmaları



-Güvenlik görevlilerini kelepçelemeleri



-Mağazanın kapısını levye ile açmaları



-Telefonları çalmaları, polisin otoparkta zanlıları yakalaması



-Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri

Ergün AYAZ-Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) -



======================================================

5)GAZİANTEP'TE, 337 TON KAÇAK KÖMÜR ELE GEÇTİ

GAZİANTEP'te, zabıta ekiplerinin denetimlerinde piyasaya sürülmek üzere olan 337 ton kaçak kömüre el konuldu. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte hareket eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri Nizip yolu üzerinde yaptığı denetimler sırasında bir depoda 337 ton kömür ele geçirdi. Yapılan kontrollerde piyasaya sürülmek üzere olan kalitesiz kömür ile sanayi tipi konutlara uygun olmayan kömürlerin farklı kurum ve firmalara ait ibarelerin yer aldığı çuvallar bulundu. Kentin hava kalitesinin korunması için düzenli olarak denetim yaptıklarını vurgulayan yetkililer; kentin giriş ve çıkışlarında kurulan kontrol noktalarında kömürleri taşıyan araçlarda irsaliye, uygunluk belgesi denetimleri yaptıklarını ifade etti.



Kent içerisinde doğalgaz dışında katı ve sıvı yakıt kullanan binalarda kullanılan yakıt kalitesini de kontrol ettiklerini belirten yetkililer, periyodik olarak gerçekleştirdikleri düzenli eğitim programları ile de sağlıklı ve verimli yakma usulleri hususunda kullanıcıları bilinçlendiriyor.

Görüntü Dökümü



-------------------------------



- Kömür çuvalları



- Kaçak kömürler



- Kömürlerin kamyondan boşaltılması



- Zabıta ekipleri



- Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 323 MB

======================================================

6)AVRUPALI MESİRİ SEVDİ

MANİSA'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 477'incisi düzenlenecek mesir festivali öncesi hazırlıkların aralıksız sürdüğünü açıkladı. Avrupalıların mesiri sevdiğinin belirten Tanık, geçen yıl Avrupa ülkelerine 15 ton mesir ihraç ettiklerini söyledi.

UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'nde bulunan Mesir Macunu Festivali için bu yıl da Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden 5 ton mesir macunu saçılacak. 23 Nisan'daki etkinlik öncesi saçılacak mesirler 20 kadının hünerli elleriyle makine yardımı olmadan hazırlanıyor. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği'nin imarethanesinde yılın 12 ayı boyunca günlük olarak hazırlanan şifalı macunlar, 41 çeşit baharatla harmanlanarak paketleniyor.

FESTİVAL 21 MART'TA START ALACAK

Mesirlerin geleneğine uygun olarak hazırlandığını belirten Tanık, "Mesir macunu artık sadece saçımında değil, bütün yıl boyunca üretilen ve perakende noktalarında vatandaşlarımıza ulaşan doğal bir ürün haline geldi. Manisa'ya gelen insanlar 12 ay boyunca üretilen bu ürünü bulamıyorlar. 21 Mart'ta temsili karma töreniyle birlikte 477'inci mesir festivali başlayacak. 23 Nisan Pazar günü mesir saçımını kararlaştırdık. 5 ton mesir saçacağız. Artık mesir deyince Manisa, Manisa deyince de mesir akla geliyor" diye konuştu.

15 TON MESİR İHRAÇ EDİLDİ

Dünya üzerinde mesir macununa olan ilginin giderek arttığını, komşu Arap ülkelerinin yanı sıra Avrupalıların da ürüne ilgi gösterdiğini belirten Tanık, "Türklerin daha fazla bulunduğu Rusya, Almanya, Avusturya gibi ülkelerden mesire yoğun talep var. Son beş yıla bakıldığında sayı gittikçe fazlalaşıyor. Geçtiğimiz yıl 15 ton mesir dışarıya ihraç ettik. Bunun önümüzdeki yıllarda patlayacağını düşünüyorum. Burada önemli olan tonaj değil, bir paket mesirin bile Rusya'da, Almanya ve Avusturya da bir markette bulunması bizim için yeterli. İhracatı arttırmanın en iyi yolu burada yaptığımız mesir festivalinin kurumsal olarak tanıtmakla ve katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarlarında bunu anlattığımızla doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Elde ettiğimiz çalışmalarda kazanılan geliri Manisa'nın tanıtımı için harcıyoruz" diye konuştu.

15 TEMMUZ MESİR SATIŞLARINI ETKİLEDİ

Yıllık 150 ton mesir ürettiklerini kaydeden Tanık, 15 Temmuz sürecinin mesiri olumsuz etkilediğini söyledi. Tanık, "15 Temmuz, herkesi olduğu gibi bizleri de etkiledi. Piyasada ekonomik anlamda duraksamaya başlayınca doğal olarak mesir macunu satışlarını da etkiledi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



- Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık açıklama

Haber- Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)