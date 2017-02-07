Avrupa müzik listesinin ilk sırasında bir Türk grubu

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 20. yılını kutlayan Türk müzik grubu BaBa ZuLa'nın yeni albmü "XX", "World Music Charts Europe"un Şubat ayı listesinde ilk sırada yer

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 20. yılını kutlayan Türk müzik grubu BaBa ZuLa'nın yeni albmü "XX", "World Music Charts Europe"un Şubat ayı listesinde ilk sırada yer aldı.



BaBa ZuLA’nın 20 yıllık müzikal yolculuğunu anlattığı yeni albümü “XX”, geçtiğimiz ay tüm dünyada eş zamanlı yayımlandı. Glitterbeat Records etiketiyle piyasaya sürülen albümde, grubun bu güne kadar yayımlanmış kayıtlarıyla, canlı konser kayıtları da yer alıyor. Çift plak ve bir bonus CD’den oluşan derlemede, Mad Professor, Dr. Das , Sly & Robie ve Dirtmusic gibi isimlerin yer aldığı bir dub düzenlemesi de bulunuyor.



"WORLD MUSIC CHARTS EUROPE" LİSTESİNDE İLK SIRADA



İngiliz gazetesi The Guardian ve İngiltere’nin ünlü müzik dergisi Record Collector’ın yanı sıra birçok yabancı gazete ve müzik dergisinde geniş yer bulan albüm, "World Music Charts Europe"un Şubat ayı listesinde de ilk sırada yer aldı.

DÜNYA TURNESİ DEVAM EDİYOR



BaBa ZuLa, 20 yıllık kariyerini belgeleyen “XX” albümü ile dünya turnesine devam edecek.



Geçtiğimiz yıl ABD, Kanada, Meksika ve bazı Asya ülkelerinde konser veren grup, önümüzdeki haftalarda Almanya ve İsviçre, Mart ayında ise Avustralya turnesinde müzikseverlerle buluşacak.

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