Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12°
    07 Şubat 2017 10:10
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Avrupa müzik listesinin ilk sırasında bir Türk grubu

07 Şubat 2017 10:03

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 20. yılını kutlayan Türk müzik grubu BaBa ZuLa'nın yeni albmü "XX", "World Music Charts Europe"un Şubat ayı listesinde ilk sırada yer

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 20. yılını kutlayan Türk müzik grubu BaBa ZuLa'nın yeni albmü "XX", "World Music Charts Europe"un Şubat ayı listesinde ilk sırada yer aldı.

BaBa ZuLA’nın 20 yıllık müzikal yolculuğunu anlattığı yeni albümü “XX”, geçtiğimiz ay tüm dünyada eş zamanlı yayımlandı. Glitterbeat Records etiketiyle piyasaya sürülen albümde, grubun bu güne kadar yayımlanmış kayıtlarıyla, canlı konser kayıtları da yer alıyor. Çift plak ve bir bonus CD’den oluşan derlemede, Mad Professor, Dr. Das , Sly & Robie ve Dirtmusic gibi isimlerin yer aldığı bir dub düzenlemesi de bulunuyor.

"WORLD MUSIC CHARTS EUROPE" LİSTESİNDE İLK SIRADA

İngiliz gazetesi The Guardian ve İngiltere’nin ünlü müzik dergisi Record Collector’ın yanı sıra birçok yabancı gazete ve müzik dergisinde geniş yer bulan albüm, "World Music Charts Europe"un Şubat ayı listesinde de ilk sırada yer aldı.

DÜNYA TURNESİ DEVAM EDİYOR

BaBa ZuLa, 20 yıllık kariyerini belgeleyen “XX” albümü ile dünya turnesine devam edecek.

Geçtiğimiz yıl ABD, Kanada, Meksika ve bazı Asya ülkelerinde konser veren grup, önümüzdeki haftalarda Almanya ve İsviçre, Mart ayında ise Avustralya turnesinde müzikseverlerle buluşacak.

(FOTOĞRAF)

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Akbank'tan KOBİ'lere teminat desteği
THY - Namibya Havayolları ile ortak uçuş
AVCILAR SAPIĞI KURBANININ ADI 26 YIL SONRA YAŞATILACAK
203 DEAŞ hedefi vuruldu, 21 terörist öldürüldü
Öğretim üyesine yeniden, 'sahipsiz köpekleri besleme' uyarısı
Prof. Dr. Hasan Ünal: "Rusya, Suriye ve İran'la daha sıkı işbirliği yapmalıyız"
DHA YURT BÜLTENİ-2
Avcılar sapığı kurbanının adı 26 yıl sonra yaşatılacak
Teknoloji devlerinden Trump’ın ülkeye giriş yasağına karşı ortak tavır
DHA YURT - Şehit annesinden hudut kartallarına nazır boncuklu atkı (1)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3408:0213:2516:0818:3619:57
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=