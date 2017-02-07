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203 DEAŞ hedefi vuruldu, 21 terörist öldürüldü

07 Şubat 2017 10:00

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 203 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 21 terörist öldürülerek etkisiz hale

GAZİANTEP, (DHA)- SURİYE'de sürdürülen 'Fırat Kalkanı Harekatı'nda, terör örgütü DEAŞ'a ait 203 hedef karadan ve havadan ateş altına alındı, 21 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 168 günden bu yana sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Özgür Suriye Ordusu ilerleyişini sürdürürken terör örgütü DEAŞ'a ait 138 hedef karadan, 65 hedef ise havadan ateş altına alındı. Çatışmalarda ve hava harekatında 21 terörist etkisiz hala getirilirken, 64 bina ile 1 silahlı araç ise imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan harekatın son durumuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:
"Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yoğun ateş desteği ile planlı harekâtın icrası devam etmektedir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 138 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 65 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 64 bina, 1 silahlı araç imha edilmiştir. İcra edilen hava harekâtı ve çatışmalarda toplam 21 DEAŞ terör ögütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 15 EYP imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 719 EYP ve 57 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."

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