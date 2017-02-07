RÜZGAR ÇETİN'E MUŞTA İLE YARALAMA DAVASI (1)

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Haber: Özden ATİK - Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Beşiktaş'ta bir polis memurunun şehit olduğu, diğerinin yaralandığı kazada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırılan yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin, bu kez karıştığı bir kavga nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Rüzgar Çetin'in Asmalımescit'te bir barda kavga ettiği Ahmet İhsan Tigrel'i muşta ile yumrukladığı iddia ediliyor. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, karşılıklı kavga ettikleri için müşteki-sanık sıfatıyla Rüzgar Çetin ve Ahmet İhsan Tigrel avukatlarıyla hazır bulundu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Rüzgar Çetin'in duruşma salonundan çıkışı

-Genel ve detaylar