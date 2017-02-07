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Ağrı'nın ilk kadın muhtarı (Yeniden) (2)

07 Şubat 2017 11:27

Yusuf İBA/DİYADİN(Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Taşkesen Köyü'nde görev yapan ilk kadın muhtarı, 58 yaşındaki Azize Atlı, fötr şapkası, erkek

Yusuf İBA/DİYADİN(Ağrı), (DHA)- AĞRI’nın Diyadin İlçesi'ne bağlı Taşkesen Köyü'nde görev yapan ilk kadın muhtarı, 58 yaşındaki Azize Atlı, fötr şapkası, erkek giyim tarzı ile dikkat çekiyor. Bedensel engelli Muhtar Azize Atlı, köydeki kan davaları ile aşiret kavgalarına son verdiklerini söyledi.
Diyadin İlçesi'nin Taşkesen Köyü'nde oturan Azize Atlı, 2014 yerel seçimlerini kazanarak Ağrı'nın ilk kadın muhtarı unvanını aldı. Diyadin'e 14 kilometre uzaklıkta bulunan 250 haneli ve 1500 nüfuslu Taşkesen Köyü'nde kadınların destekleri ile seçimi erkek rakibi önünde 95 oy farkla kazanan Azize Atlı, babasının 4 kadınla evlendiğini, bu evliliklerden 14 çocuğu olduğunu söyledi. İlkokulu bitirdikten sonra halıcılık kurslarına gittiğini ve kursları başarıyla bitirince Diyadin'de Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda 25 yıl eğitmen olarak çalıştığını anlatan Azize Tatlı, emekli olduktan sonra köyünde tek başına yaşadığını söyledi. Hiç evlenmeyen ve yüzde 85 oranında bedensel engelli olan Azize Tattıl, giydiği takım elbise, fötr şapkası ve tespihiyle yabancılar tarafından erkeğe benzetiliyor. Köylülerin 'Azize Hoca' diyerek değer verdiği Azize Tatlı şunları söyledi:
"Ağrı'nın ilk kadın muhtarıyım. 1500 nüfusumuz var. Köyümüzün durumu çok da iyi değil. Taziye evi, fırın, kütüphanemiz yok. Kadınlara söz vermişim ve bu yüzden cumhurbaşkanımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Bize el uzatsın, ben de verdiğim vaatleri yerine getireyim. Kadınlar için el sanat kursları açacağız. Kadınların isteği üzerine muhtar oldum. Aşiret bölgesinde kadın muhtar olmak çok zor. Bütün erkekler bir kadın olarak muhtar olmama karşıydı. Birlik ve beraberlik içinde köydeki kan davaları ile aşiret kavgalarına son verdik. Hedefim, Taşkesen Köyünü düzene sokmak. Şimdiye kadar muhtar olanlar köye hiçbir şey yapmadı."
Köylülerden Fikriye Bakır da "Azize hocadan çok memnunuz. Yol sözü vermişti, köyün yolunu yaptırdı. Şimdi taziye evi, fırın, kütüphane sözlerini yerine getirmesini bekliyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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