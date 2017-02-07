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Nevşehir’de FETÖ'den 5 kişi tutuklandı

07 Şubat 2017 11:26

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Sinan KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında soruşturma başlatılan ve polis tarafından gözaltına alınan kuran kursu öğreticisi F.A., astsubay M.Y., polis memuru H.İ.G., işsiz B.D., vaiz N.E. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 
 

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