Kontrolden çıkan otomobil işyerine daldı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil işyerinin vitrin camından içeriye girdi.

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa), (DHA) – BURSA’nın İnegöl İlçesi’nde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil işyerinin vitrin camından içeriye girdi. İşyeri ve araçta büyük hasar meydana gelirken, sürücü ve araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.

İnegöl’den Alanyurt yönüne giden Mürvet D. yönetimindeki 16 AC 341 plakalı otomobil, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Metal sanayi kavşağında kontrolden çıktı. Otomobil, ışıklı kavşağı geçtikten hemen sonra yolun sağında üç katlı binanın alt katındaki boş olan işyerinin vitrin camından içeriye girdi.

Sürücü Mürvet D. ve araçtaki 3 kadın kazayı yara almadan atlatırken, araç ve işyerinde büyük hasar medyana geldi. İnegöl Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kazaya karışan otomobilde inceleme yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda icralık olduğu ortaya çıkan araç çekici ile otoparka götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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