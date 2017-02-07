Van mermezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı kararı bulunan 25 kişiden 1'i asker 3'ü Van'da gözaltına alındı.

Orhan AŞAN/VAN,(DHA)-VAN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı kararı bulunan 25 kişiden 1'i asker 3'ü Van'da gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Van, İstanbul, Ankara, Isparta, Muğla, Adana, Gaziantep ve Hakkari'de operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişiden 3'ü Van’da gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'nin asker diğer 2 kişinin de sivil olduğu belirtilirken, diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü belirtildi.