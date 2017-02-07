Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12°
    07 Şubat 2017 13:12
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) GÖZ KÜRESİ OLMAYAN 8 YAŞINDAKİ KADİR'İN DRAMI

07 Şubat 2017 13:01

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da yaşayan ve doğuştan iki gözü olmadan dünyaya gelen 8 yaşındaki Kadir Şahiner'in, göz çevresindeki kemiklerde çökme yaşanmasını

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da yaşayan ve doğuştan iki gözü olmadan dünyaya gelen 8 yaşındaki Kadir Şahiner'in, göz çevresindeki kemiklerde çökme yaşanmasını engellemek ve ilerleyen aşamada protez göz yerleştirilmesi için yapılması gereken tedaviyi ailesi karşılayamadı. Bunun üzerine göz küresi olmayan ya da minimal boyutta olan bebeklerle ilgili çalışma yapan Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği devreye girdi. Aileye ulaşan Dernek Başkanı Murat Ereken, küçük çocuğun tüm tedavi, ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacaklarını söyledi. Ereken, çok nadir görülen bu hastalığının tedavisinin 50-100 bin TL'yi bulduğunu belirterek yaptıkları yardım kampanyası ile bu tür ailelere destek olduklarını belirtti.Samsun'un Çarşamba İlçesi'nde yaşayan 11 yıllık evli Murat (38) ve Havva (39) Şahiner çiftinin ikinci çocukları olan Kadir Şahiner, anoftalmi hastalığı (göz küresinin olmaması) ile dünyaya geldi. İki gözü bulunmayan Şahiner'in epilepsi hastası olduğu da belirlendi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan çeşitli tetkiklerin ardından Kadir Şahiner anoftalmi hastalığı nedeniyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 yıl önce burada yapılan operasyonla göz çukuruna şekil verilmesi amacı ile conformer (yer tutucu) yerleştirildi. Doktorlar aileye küçük çocuğa protez göz ameliyatı yapılması gerektiğini söyledi. Ancak daha sonra bir gelişme olmadı. Samsun merkezli olarak faaliyet gösteren doğuştan göz küresi bulunmayan veya mikro derece küçük olan çocukların tedavilerinin yapılması için çeşitli çalışmalar yapan Anoftalmi ve Mikroftalmi Derneği (AVEMDER) gerçekleştirdikleri proje kapsamında aile ile iletişime geçti. Dernek Başkanı Murat Ereken, aileyi ziyaret ederek hastalıkla ilgili yol gösterip tedavi için yardımcı olacaklarını söyledi. Kadir Şahiner'in tedavisinde geç kalınmış bir durumun olduğunu belirten Ereken, "Tedavi için İstanbul'daki bize yardımcı olan doktorumuza aileyi yönlendireceğiz. 45 günde bir İstanbul'a gitmeleri gerekecek. Tüm ulaşım, konaklama ve tedavi masraflarını dernek olarak karşılayacağız. İnşallah tedavi sonrasında Kadir protez gözüne kavuşur" şeklinde konuştu.Bu iki hastalığın doğuştan genetik nedenlerden dolayı meydana geldiğini belirten Ereken, "Nadir görülen bu hastalığın görme olmasa bile tedavisinin olduğunu öğrendik. Amacımız yüzün estetik yapısının bozulmaması. Çünkü göz küreleri yerinde olmadığı için göz çevresindeki kemiklerin çökmesinden dolayı yüzde estetik bozukluklar meydana gelebiliyor. Bu ailelere yardımcı olabilmek için geçen yıl Şubat ayında derneğimizi kurarak faaliyete geçtik. Geçen Haziran'da 50 hasta için bir yardım projesi başlattık. Türkiye'de bu hastalıklarla dünyaya gelmiş bebeklerin ailelerinin tedavi için ihtiyaçlarını ve psikolojik destek sağlamaktayız. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Şuan 34 hastamızın tedavisi devam ediyor bizde ailelerine destek oluyoruz. Bu maliyeti yüksek bir tedavi. Bir bebeğin tedavisi 50 bin ila 100 bin TL arasında değişebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı bu konu ile ilgili maddi destekte bulunmuyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde üniversite hastaneleri devlet ve özel hastanelerdeki hekimlerin bu hastalıkla ilgili yeterli bilgisi yok maalesef. Türkiye'de bu hastalıkla ilgilenen 3 doktor var biz de biri ile sürekli iletişim halindeyiz. Türkiye'de yılda ortalama 400 çocuk bu hastalıklar ile doğuyor. Bunlardan 350 tanesi çocuk kör görme engelli diye evlerine dönüp gidiyorlar. Ancak bu bebekler büyüdükleri zaman gerçek sorun ortaya çıkıyor."Anne Havva Şahiner, oğlunun tedavi masraflarını karşılayacak madde durumlarının olmadığını belirterek "Hastanelere gidiyoruz ama bir sonuç alamadık. İnsanlar oğlumun yüzüne baktıklarında yüzlerindeki ifadeyi görüyorum. Oğlum büyüdüğünde yüzünde bozulmalar olursa çok üzülürüm. Bir anne olarak oğlumun tedavisini yaptırmak istiyorum. Ancak gittiğimiz hastanelerde kimse ilgilenmedi. Sağolsun AVEMDER bize ulaştı yardımcı olacaklarını söylediler. Çok mutlu oldum. Oğlumu korumak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah tedavisi yaptırılacak" diye konuştu.Baba Murat Şahiner ise geçici işlerde çalıştığını ve bir güvencesinin bulunmadığını söyleyerek, "Doktorlar oğlum dünyaya geldikten sonra gözlerinin olmadığını söylediklerinde şok oldum. Tedavi ettirmek için uğraştık. Oğlumuzun görme şansı yok ancak en azından yüz yapısı bozulmasın istiyoruz. Biz tek başımıza bu tedavinin altından kalkamadık. Bunu yapacak gücümüz yok. Şimdi önümüzdeki ay tedavisi yeniden başlayacak. En azından yüzündeki kemiklerde çökmeler olmadan yaşaması için uğraşacağız" şeklinde konuştu.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ'den 10 polise gözaltı
Evden kaçan eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor
Prof. Dr. Batum: Yeni anayasa haince bir anayasadır
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın görevine son verildi
Başbakan Yıldırım: CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette
DHA YURT BÜLTENİ-7
DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette
Trafik kazasında hayatını kaybeden Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi / ek fotoğraflar
Malatya'da 6 öğretmene FETÖ tutuklaması
Polisten polise Bylock operasyonu: 28 gözaltı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3408:0213:2516:0818:3619:57
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=