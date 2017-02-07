Karabük merkezli 4 ilde FETÖ'den 10 polise gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte Ankara, Kastamonu ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu 3’üncü sınıf emniyet müdürleri B.T. ve İ.G., 4’üncü sınıf emniyet müdürleri Ü.E., M.A., M.S. ve İ.Ö., komiserler Z.B. ve E.Ç., polis memurları S.U. ve E.P., gözaltına alındı. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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