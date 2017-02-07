Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12°
    07 Şubat 2017 13:12
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ'den 10 polise gözaltı

07 Şubat 2017 13:09

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 emniyet mensubu gözaltına alındı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK merkezli 4 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 10 emniyet mensubu gözaltına alındı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Karabük ile birlikte Ankara, Kastamonu ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda daha önce meslekten uzaklaştırılanların da aralarında bulunduğu 3’üncü sınıf emniyet müdürleri B.T. ve İ.G., 4’üncü sınıf emniyet müdürleri Ü.E., M.A., M.S. ve İ.Ö., komiserler Z.B. ve E.Ç., polis memurları S.U. ve E.P., gözaltına alındı. Örgütün haberleşme sistemi 'ByLock'u kullandığı ileri sürülen şüpheliler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Evden kaçan eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor
Prof. Dr. Batum: Yeni anayasa haince bir anayasadır
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın görevine son verildi
Başbakan Yıldırım: CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette
DHA YURT BÜLTENİ-7
DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette
Trafik kazasında hayatını kaybeden Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi / ek fotoğraflar
Malatya'da 6 öğretmene FETÖ tutuklaması
Polisten polise Bylock operasyonu: 28 gözaltı
Çanakkale güne yine depremlerle başladı (3)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3408:0213:2516:0818:3619:57
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=