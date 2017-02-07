Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12°
    07 Şubat 2017 13:11
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Evden kaçan eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

07 Şubat 2017 13:08

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - MANİSA'daki evinden kaçan eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut'u Eskişehir'de tabancayla öldürüp, sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan Aktar'ı yaralayan 28 yaşındaki

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - MANİSA'daki evinden kaçan eşi 20 yaşındaki Gizem Bulut'u Eskişehir'de tabancayla öldürüp, sevgilisi 24 yaşındaki Ramazan Aktar'ı yaralayan 28 yaşındaki Ümit Bulut'un yargılanması sürüyor.
Olay, 30 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir'in Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ümit Bulut, 15 Ekim 2015 tarihinde Manisa'nın Turgutlu İlçesi'ndeki evini terk edip sevgilisi Ramazan Aktar ile kaçan eşi Gizem Bulut'un Eskişehir'de olduğunu öğrendi. Eskişehir'e gelen Ümit Bulut, Çamlıca Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Gizem Bulut'u tabancayla öldürdü. Gizem Bulut'un sevgilisi Ramazan Aktar'ı da kahvenin önünde tabancayla ağır yaralayıp kaçan Ümit Bulut, polis ekiplerince yakalandı.
Ümit Bulut hakkında eşini öldürmek, Ramazan Aktar'ı da öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ümit Bulut'un, olay öncesi kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürüp şikayetçi olduğu Ramazan Aktar da aynı mahkemede 'Tehdit ve hakaret' suçlarından tutuksuz yargılanıyor.
Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık Ümit Bulut, öldürülen Gizem Bulut'un yakınları ile avukatlar katıldı. Ramazan Aktar'ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti Ümit Bulut ile Ramazan Aktar arasındaki 'Tehdit ve hakaret' suçuyla ilgili uzlaştırma bürosundan gelecek olan raporların beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Mart'a erteledi.
FOTOĞRAFLI
 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Karabük merkezli 4 ilde FETÖ'den 10 polise gözaltı
Prof. Dr. Batum: Yeni anayasa haince bir anayasadır
Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı'nın görevine son verildi
Başbakan Yıldırım: CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette
DHA YURT BÜLTENİ-7
DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: CHP, sırtını terör örgütüne yaslamış HDP'nin kayığına binmiş vaziyette
Trafik kazasında hayatını kaybeden Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi / ek fotoğraflar
Malatya'da 6 öğretmene FETÖ tutuklaması
Polisten polise Bylock operasyonu: 28 gözaltı
Çanakkale güne yine depremlerle başladı (3)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3408:0213:2516:0818:3619:57
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=