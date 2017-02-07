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Prof. Dr. Batum: Yeni anayasa haince bir anayasadır

07 Şubat 2017 13:07

Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin), (DHA)-CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, "Hazırlanan metin iyi anayasa, kötü anayasa değildir, o haince bir anayasadır" dedi.

Mehmet OKUR/ SİLİFKE(Mersin), (DHA)-CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, "Hazırlanan metin iyi anayasa, kötü anayasa değildir, o haince bir anayasadır" dedi.
Silifke Belediye Kültür Merkezi'nde, 'Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu panele Prof.Dr. Süheyl Batum, Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüz konuşmacı olarak katıldı. Prof.Dr. Süheyl Batum, anayasanın insan hak ve özgürlüklerini teminat alına alınması gerektiğini belirterek, hükümete yüklendi. Batum, yeni anayasanın vatandaştan yana olmadığını ifade ederek, "Ben anayasa hukukçusuyum, iyi anayasa yaparsın, kötü anayasa yaparsın. Herkese göre bir şey yaparsın, biri hoşuna gitmez, birilerinin haklarını çok fazla güvence altına alınmaz, birilerinin hakları çok fazla güvence altına alınır. İyi-kötü anayasa o yüzden yoktur. Ne yaptığın, hangi dönem için yaptığın vardır" dedi. Son yılların en kötü yasalarının yapıldığını iddia eden Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Amaç demokrasinin, çoğulculuğun, katılmanın ve kuvvetler ayrılığının insanların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının ne kadar alınıp, alınmadığıdır. Çok net söylüyorum, bu anayasa ne iyi ne kötü anayasadır. Bu değişiklik haince bir şekilde üstü örtülerek, hepimize yalan söylenerek, hatta sadece şu partiye, bu partiye değil, MHP'lilere, AK Partililere, CHP'ye, bütün Türk milletine, esas amaç örtülmeye çalışarak, yalan-yanlış hazırlanmış bir metin olduğu için iyi anayasa, kötü anayasa değildir, o haince bir anayasadır."
Ardından söz alan Enis Öksüz, anayasa değişikliğinin sosyal yaşam üzerindeki etkilerine örnek vererek şunları söyledi:
"Anayasalar milli mutabakat metinleri olarak geçer. Ancak, yeni yasa yapılırken bütün metinler saklandı. Neden korkuyorsunuz? Bu kadar önemli olan işin temeli, ahlakı olan kanun tasarısını neden saklıyorsunuz? Demek ki korktuğunuz bir ayıbınız var. Kötü bir niyetiniz var. Milletin önüne çıkıp tartışabilecek kadar yüzünüz yok. O halde yapılacak şey yüzsüzlüktür, utanmazlıktır, ben yaptım oldu demektir. Bu ne yapar? İstikrarı bozar, milleti birbirine düşürür. Sizin bir iş kurmanızı, bir mahallede yaşamanızı, bir yerde oturup oturmayacağınızı, ibadeti nasıl yapacağınıza kadar ayrılıklara sürükleyecek bir durum yaşatıyor."

FOTOĞRAF

 

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