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Cinayeti halattaki leke çözecek

07 Şubat 2017 14:32

Bahri KARATAŞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, bir apartmanın havalandırma boşluğunda halata bağlı cesedi bulunan Cem Bektaş'ın katil zanlıları oldukları iddiasıyla

Bahri KARATAŞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Buca İlçesi'nde, bir apartmanın havalandırma boşluğunda halata bağlı cesedi bulunan Cem Bektaş'ın katil zanlıları oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, halatta bulunan bir lekenin, sanıklardan alınacak DNA örnekleriyle karşılaştırılmasına karar verip, duruşmayı erteledi.
Buca'nın Kozağaç Mahallesi 259 Sokak'taki bir aparmanın havalandırma boşluğundan kokular geldiğini fark edenler geçen yıl 17 Şubat'ta durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ayağından halatla başaşağı bir şekilde sarkıtılıp, buraya bırakılan cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Yapılan DNA testiyle ölen kişinin Cem Bektaş olduğu belirlendi.
Polis, Bektaş ile en son görülen ve cep telefonları, olayın olduğu bina çevresinde sinyal veren bacanağı Mevlüt K., arkadaşı Uğur U. ve evi kiraya veren Burhan G.'yi geçen 29 Temmuz'da gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklardan Mevlüt K. ve Uğur U. tutuklanırken, Burhan G. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Sabahattin Açıkgöz, tutuklu sanıklar Mevlüt K. ve Uğur U. hakkında adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, yağma suçundan da 15'er yıl hapis cezası, Burhan G. hakkında da suçu gizleme ve delilleri yok etme suçundan 1.5 yıl ila 5 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açtı.
DNA TESTİ YAPILACAK
İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu yargılanan iki sanık ile tutuksuz sanık Burhan G. ile avukatları ve öldürülen Cem Bektaş'ın babası Salih Bektaş, annesi Zehra Beaktaş, eşi Bakiye Bektaş ile avukatları Tolga Turgut katıldı. Mahkeme Başkanı Kemal Göker, dosyanın bilirkişiye verildiğini, celse arasında emanet eşyası üzerinde inceleme yapılması için yazı yazıldığını, Adli Tıp Kurumu İzmir Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporunu ibraz ettiğini, kırmızı beyaz renkli ipteki bir lekeden DNA profili elde edildiğini, bunun karşılaştırılmasının yapılmadığının bildirildiğini belirtti.
Bektaş ailesinin avukatı Tolga Turgut sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Cumhuriyet Savcısı Nesri Sumru Tunç Emeklioğlu, bilirkişi raporunun beklenmesi, sanıkların DNA yapıları üzerinde Adli Tıp'tan rapor alınması ve tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi. Sanık Uğur U. ve Mevlüt K.'nın avukatları ise tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme Başkanı Kemal Göker, tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanığın Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne sevk edilerek DNA örneklerini içerir kan yada doku örneklerinin alınmasına, olay yerinde elde edilen DNA yapıları üzerinde karşılaştırma yapılarak rapor düzenlemesine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı mart ayına erteledi.

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