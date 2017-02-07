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Dini nikahlı kocasını soydurdu

07 Şubat 2017 14:32

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 35 yaşındaki Ebru V., dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı 56 yaşındaki İbrahim Z.’yi filmleri aratmayan bir planla

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 35 yaşındaki Ebru V., dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı 56 yaşındaki İbrahim Z.’yi filmleri aratmayan bir planla arkadaşlarına soydurdu. Polisin olayı çözmesinin ardından yakalanan Ebru V. ile 3 arkadaşı tutuklanarak cezaevine konuldu.
Abdulhamit Mahallesi'nde oturan İbrahim Z., dini nikahlı eşiyle birlikte dün akşam saatlerinde alışveriş merkezine gezmeye gitti. Bu sırada eve giren hırsızlar 2 altın yüzük ile bir av tüfeğini çalarak kaçtı. İbrahim Z. ile dini nikahlı eşi Ebru V.'nin ihbarı üzerine gelen polis, evde inceleme yaptı, çevredekilerin bilgisine başvurdu.
PARAYI SAHTE POLİS ALDI
Bir süre sonra eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan 35 yaşındaki Murat O., "Polis arkadaşlar evdeki paralarınızın seri numarasını almadan gitmiş. Aynı şubedeyiz ben seri numaralarını almak için geldim" diyerek İbrahim Z.'nin evdeki 63 bin 500 lira parasını alıp gitti. İbrahim Z., polis sandığı kişinin parayı geri getirmemesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek 'Polis benim paramı aldı geri vermedi' diyerek şikayetçi oldu.
Böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını belirten polisler, İbrahim Z.'den yaşadıklarını anlatmasını istedi. İbrahim Z.'nin dolandırıldığını anlayan polis harekete geçerek kendisini polis olarak tanıtan ve 13 ayrı suçtan kaydı olan Murat O.'nun bindiği otomobili Şekerdere Caddesi'nde düzenlediği operasyonla durdurdu. Araçta bulunan 40 yaşındaki Casim Y. ve Murat O. gözaltına alınırken, şüphelilerden paranın 37 bin 800 lirası ele geçirildi.
"HIRSIZLIK FİKRİ EBRU'DAN ÇIKTI"
Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında eve polis olarak gelip paraları çalma fikrini İbrahim Z.'nin dini nikahlı eşi Ebru V.'nin verdiğini, paranın geri kalan kısmının ise Ebru K. ile Furkan K.'da olduğunu söyledi. Bu ifadeler üzerine polis Ebru K. ile 47 ayrı suçtan kaydı olan Furkan K.'yı gözaltına aldı. Furkan K., Ebru V.'nin yönlendirmesiyle hırsızlık için eve girdiğini belirtip çaldığı tüfeği de sakladığı yerden çıkarıp polislere teslim etti. Paranın geri kalan kısmı ise Ebru K.'nın kardeşi Fatma Nur K.'dan çıktı.
TUTUKLANDILAR
Filmleri aratmayan bir planla İbrahim Z.'yi soydurduğu iddia edilen dini nikahlı eşi Ebru V. ile arkadaşları Casim Y., Murat O., Ebru K., Furkan K. ve Fatma Nur K., emniyetteki sorgularının ardından 'Nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık' suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ebru V., Murat O., Furkan K. ve Casim Y. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şüphelilerden ele geçirilen para ise İbrahim Z.'ye teslim edildi.

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