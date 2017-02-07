Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    12°
    07 Şubat 2017 14:43
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

DHA ANKARA - PKK'dan kaçan teröristlerden üçünün yaşı 18 yaşından küçük

07 Şubat 2017 14:39

Şırnak Silopi'de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröris güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden 3'nün yaşlarının 18 yaşından

Şırnak Silopi'de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröris güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden 3'nün yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu belirtildi.

Habur Kara Hudut Kapısı'na 5 Şubat 2017 tarihinde, PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren, 3'ünün yaşı küçük olmak üzere 5 terörist örgütten kaçarak teslim oldu. 17 yaşındaki 2 teröristen Diyarbakır doğumlu M.E.A'nın, Kasım 2015'ten beri örgütün çeşitli kamplarında faaliyet gösterdiği ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahıs olarak arandığı tespit edildi. Diğer 17 yaşındaki yine Diyarbakır doğumlu olan G.K'nin ise, Şubat 2015'te örgüte katıldığı ve kamplarda görev aldığı belirlendi. Teslim olan teröristlerden 15 yaşındaki Mardin doğumlu E.Ö'nün de Kasım 2015'ten beri örgüt kamplarında görev aldığı tespit edildi.

Haber: Ümit KOZAN / ANKARA (DHA)

=============================

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

KANDİLLİ RASATHANESİ MÜDÜRÜ ÖZENER: ÇANAKKALE İÇİN SÜRPRİZ OLMAYAN DEPREMLER (1)
Poşet dolusu para buldu, sahibini ararken sahte olduğunu öğrendi
Fetih El Şam Cephesi örgütü şüphelisi 9 kişi adliyede
İdlip'e hava saldırısı: 20 ölü, 30 yaralı
Nusaybin'de PKK'nın mezarlıktaki cephaneliği ele geçti (2)
Cinayeti halattaki leke çözecek
Dini nikahlı kocasını soydurdu
Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi
Çukurca'daki askerlerden öğrencilere teşekkür mektubu
İşyerinde bıçaklandı
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3408:0213:2516:0818:3619:57
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=