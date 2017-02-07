(Görüntülü Haber) Bağdat Büyükelçisi Yıldız: Türkiye açısından Irak'ın özel bir yeri var

Ahmet Haşim Muhtaroğlu-Tuzhurmatu-Irak,7 Şubat, (DHA)- Türkiye'nin Bağdat yeni Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmeneli Televizyonu Genel müdürü Yalman Haceroğlu'nun sorularını yanıtladı. Yıldız, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a gerçekleştirdiği son ziyaretin Türkiye'nin Irak'a verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi. Yıldız konuşmasında ''Bu ziyarette esasen kendi içinde bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin Irak'a verdiği önem Irak'la ilişkilere verdiği önemin önemli bir göstergesidir, ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Irak arasında 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplama imkanımız oldu, konsey toplantıları daha ziyade siyaset konularından ekonomiye ulaştırmaya kadar adeta bir bakanlar kurulunun ortak toplantısı gibidir bu tür toplantılar az sayıda ülke ile yapılır Irak'ında bu anlamda özel bir yeri vardır Türkiye açısından'' dedi. Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Yıldız ayrıca Türkiye'nin Iraklılara ve özellikle Türkmenlere sunduğu büyük insani yardımlardan da söz etti. Irak'ın zor bir dönemden geçtiğini belirten Yıldız, Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş ülke Irak'ın yanında durduğunu belirtti. Yıldız, Türkiye'nin PKK, IŞİD ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ettiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Kızılayı'nın Duhok'tan Hille'ye Bağdat'a kadar yaklaşık 1500 tır insani yardım ilettiğini söyledi. Yıldız, ''210 Türkmen kardeşimizi Türkiye'de tedavi ettirdik'' dedi. Türkiye'nin Irak'a güvenlik alanında sunduğu destek konusunda da bilgi veren Yıldız, ''terör örgütü IŞİD sonrası evlerine dönecek olan Türkmen kardeşlerimize destek vermeye hazırız'' dedi.