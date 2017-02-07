(Görüntülü Haber)Askerlerden öğrencilere mektup teşekkür

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)HAKKARİ'nin Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, kendilerine mektup yazıp, yöresel ürünlerden oluşan kuru gıda gönderen Niğdeli

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,(DHA)HAKKARİ'nin Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler, kendilerine mektup yazıp, yöresel ürünlerden oluşan kuru gıda gönderen Niğdeli öğrencilere kar üstünde teşekkür etti.Niğde'nin merkeze bağlı Gümüşler Kasabası'nda bulunan Şehit Nail Akdoğan Ortaokulu öğrencileri bir süre önce izledikleri Dağ-2 filminden etkilenerek Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlere mektup gönderdi. Öğrenciler, sosyal bilgiler öğretmeni Emine Gülmüş'ün organizesiyle mektupların yanında asker ağabeylerine yöresel kuru gıda da ulaştırdı. Mektupların alan Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, her öğrenciye teşekkür mektubu, askerlerin yazdığı mektup ve askerlerin mektupları okuma anları da fotoğraflanarak okula ulaştırdı. Askerlerin kar üzerindeki teşekkür mesajı da öğrencileri duygulandırdı.