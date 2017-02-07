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RONALDİNHO SEVGİSİ

07 Şubat 2017 16:06

Faik KAPTAN- Murat ÇAKIR / İSTANBUL DHA

Faik KAPTAN- Murat ÇAKIR / İSTANBUL DHA

Hadımköy'de spor okulu açmak için İstanbul'a gelen Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldinho bugün Türkiye'den ayrıldı.

Yanında ağabeyi ve ağabeyinin eşi ile birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Ronaldinho hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Resmi ve özel güvenlik kuvvetleri tarafından korunan ünlü futbolcu bazı hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Selfie yapmak için uzun uğraşlar verenlerin isteğini geri çevirmeyen Ronaldinhno kendisine gösterilen yoğun ilgiye oldukça şaşırdı. Dış Hatlar Terminalinde 5 özel güvenlik görevlisi tarafından korunan Ronaldinho daha sonra Emirates Havayolları'nın uçağı ile İstanbul'dan Dubai'ye uçtu.

Görüntü Dökümü:

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-Ronaldinho'nun bilet işlemi yaptırması ve korumalar

-Pasaporttan geçmesi

-Çalışanlar ve yolcuların ilgisi, fotoğraf çektirmeleri

-Ronaldinho'nun araca binişi selfie çekenler

-Ronaldinho'nun el sallayarak gidişi

-detaylar

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