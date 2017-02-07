(Görüntülü Haber) Zıpkınla dalış yapan perdeciye bugün de ulaşılamadı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle dalış yaptığı denizde kaybolan 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz'ı arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Ancak, sonuç alınamadı.Çeşme'de perdecilik yapan Hüseyin Beyaz, geçen 4 Şubat'ta, 4 arkadaşı ile birlikte Aliağa İlçesi'ne zıpkınla balık avlamaya gitti. Dalgıç kıyafeti giyen Beyaz, arkadaşlarından ikisiyle Karadut Mevkii'nde tüpsüz gece dalışı yaptı. Beyaz, zıpkınla avladığı balıkları kıyıda bekleyen diğer arkadaşlarına getirerek bıraktı. Arkadaşlarının "Yeter bu kadar balık" demelerine rağmen Beyaz bir kez daha dalış yapacağını söyledi. Dalarak, uzaklaşan Beyaz'ı arkadaşları kıyıdan izlemeye başladı. Ancak, bir süre sonra Beyaz'ın dalgıç fenerinin ışığının kaybolması üzerine arkadaşları telaşa kapılıp, durumu çevredeki balıkçılar ve sahil güvenliğe bildirerek yardım istedi. İki gün boyunca yapılan aramalara rağmen Beyaz'a ulaşılamadı. Arama, kurtarma çalışmalarına ara verilmeksizin devam edilirken halen Beyaz'a rastlanmadı. Sahil güvenlik su altı ve su üstü ekipleri bugün sabah saatleri itibariyle bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam etti. Ancak çalımalardan bir sonuç alınamadı.