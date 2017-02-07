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(Görüntülü Haber)Eşini kalbinden bıçaklayan kocaya 19 yıl hapis cezası

07 Şubat 2017 17:30

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de bir tekstil fabrikasında çalışan eşi 49 yaşındaki Selime Ateş'i kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 çocuk babası 53 yaşındaki İsmet

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de bir tekstil fabrikasında çalışan eşi 49 yaşındaki Selime Ateş'i kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 çocuk babası 53 yaşındaki İsmet Ateş 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.Olay geçen 24 Kasım'da saat 04.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi 2'nci Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Eskişehir'deki bir otelde çalışan İsmet Ateş, iddiaya göre eşi Selime Ateş'i cep telefonuyla aradı. Ateş, cep telefonunun açılmaması üzerine eve giderek eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kalbinden bıçaklanan Selime Ateş, ambulansla hastaneye götürülürken yolda öldü.Polis tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İsmet Ateş hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık İsmet Ateş ile çocukları 31 yaşındaki Ali Ateş ve 28 yaşındaki Ayşe Balkan, kayınvalidesi 71 yaşındaki Fikriye Çoban, kayınpederi 70 yaşındaki Ahmet Çoban ve kayınbiraderi 48 yaşındaki Hüsnü Çoban ile avukatlar katıldı.İsmet Ateş duruşmada, öldürdüğü eşi Selime Ateş'in annesi Fikriye Çoban ile babası Ahmet Çoban'dan özür diledi. Eşi Selime Ateş ile 8 yıl önce boşandıklarını ve daha sonra tekrar evlendiklerini anlatan İsmet Ateş, "Selime ile 8 yıl önce boşandık ve 3 ay sonra Selime bana 'sensiz yapamıyorum. Tekrar evlenelim' dedi. Bu konuşmalar üzerine tekrar evlendik. Ben eşimi kasten öldürmedim" dedi.Selime Ateş'in annesi Fikriye Çoban, babası Ahmet Çoban ve kardeşi Hüsnü Çoban sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Ali Ateş ve Ayşe Balkan ise annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadıklarını, sonuna kadar babalarının arkasında olduklarını söyledi.Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkeme heyeti sanık İsmet Ateş'i önce ömür boyu hapis cezasına, ardından olayı tahrik altında işlediğine kanaat getirip, duruşmadaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.AÇIKLAMA YAPTILARDuruşma sonrası Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı. Avukat Pınar Çelik Arpacı, "Sanık hakkında 19 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmıştı. Kendisine haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulandı ve cezasında indirim yapıldı. Biz bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Çünkü kadın cinayetleri davalarında iyi hal indirimi yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Olayın haksız tahrik altında olmadığını düşünüyoruz. Katiller aldatıldıklarını belirterek iyi hal indiriminden faydalanıyorlar. Biz verilecek daha fazla cezalarla bu cinayetlerin önüne geçilebileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.Öldürülen Selime Ateş'in annesi Fikriye Çoban da sanığa verilen cezanın az olduğunu söyleyerek "Verilen 19 yıl ceza az, 40 yıl olsun" dedi.FOTOĞRAFLI

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