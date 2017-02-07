HDP Milletvekili Dilek Öcalan gözaltına alındı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA HDP milletvekili, aynı zamanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, İtalya’ya gitmek için gittiği

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA HDP milletvekili, aynı zamanda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, İtalya’ya gitmek için gittiği Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Şanlıurfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya katılmadığı için hakkında 'zorla getirme' kararı çıkartılan HDP Milletvekili Dilek Öcalan, havalimanında polis ekiplerince gözaltına alındı. 23 Şubat 2016 tarihinde Viranşehir'de güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Mehmet Yılmaz’ın cenazesindeki davranışlarının 'terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu' gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında açılan davaya katılmayan Dilek Öcalan için geçen hafta mahkeme, 'zorla getirilmesi' yönünde karar vermişti.

5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Öcalan, İtalya’nın Milano kentine gitmek üzere bulunduğu Atatürk Havalimanı'nda hakkında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı.

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