KEMANCININ ÖLDÜĞÜ TRAFİK KAZASI DAVASI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Bağdat Caddesi'nde 30 Nisan 2016 tarihinde meydana gelen ve kaldırımda bulunan keman sanatçısı Okan Arıkan'a çarparak ölümüne neden olan üniversite öğrencisi Orkun Efe Bardakçı ile bu kaza nedeniyle aracını durdurarak ikinci kazaya sebebiyet vererek Harun Arslan'ın ölümüne neden olan Ezgi Aydın'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, kaza anında trafik ışığının kaza anında hangi dakika ve saniyede hangi renkte yandığının tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı müzakere yazılmasına karar verdi.

Anadolu 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanıklar Orkun Efe Bardakçı ile Ezgi Aydın, maktül Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan ile Harun Arslan'ın babası Nevzat Arslan ve tarfların avukatları katıldı.

Müşteki Namık Arıkan'ın Avukatı Kenan Tandoğan, kaza yeri ile trafik ışıklarının uzaklığına ilişkin mesafenin ölçülmediğini belirterek, "Mesafe 100 metrenin üzerindeyse yaya konrollü bir şekilde karşıya geçebilir. Büyükşehir Belediyesi'ndan trafik ışıklarının hangi dakikada ve saniyede hangi rengin yandığının sorulmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat Tandoğan kazadan hemen sonra sanığın kan değerlerine bakarak alkol testi yaptırmayan ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Maktül Okan Arıkan'ın babası Namık Arıkan, tek çocuğu olduğunu belirterek, "O da kaza nedeniyle vefat etti. Mağdur olduk, buna rağmen sanık avukatları sürekli oğlumun alkollü olduğunu söyleyerek bizi rencide etmektedir. Soruşturma aşamasında sanığın alkol raporunu galmayan görevliler hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Kazaya sebebiyet veren oğlum değildir" dedi.

Kazanın hemen ardından meydana gelen ikinci kazada oğlu Harun Arslan'ı kaybeden Nevzat Arslan, "Sanık avukatları sürekli olarak gerek benim oğlumun gerekse Namık Arıkan'ın oğlunun alkollü olduğunu söylemektedirler. Benim oğlum alkollü de olsa kazaya sebebiyet vermemiştir. Olay yerinde diğer insanların hayatına kastetmemek için kendi hayatına kastetmiş ve diğer insanlara çarpmamak için aracını insanların oladığı yöne sevk etmiştir. Adaletin tecellisini istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme Hakimi Betül Çelik Dizle, davaya konu kazanın olduğu yerde bulunan 3361 numaralı trafik ışığının, olay tarihinde saat 04.20 ile 04.30 arasında hangi dakika ve saniyede hangi renkte yandığının tespiti için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazılmasına karar verdi.

Hakim Dizle, kaza anında sanıklara kan değerlerine bakarak alkol testi yapmayan ilgililer yönündeki suç duyurusu talebini reddederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Nisan 2016 tarihinde gece geç saatlerde Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde seyir eden Orkun Efe Bardakçı'nın, karşıdan karşıya geçmekte olan Okan Arıkan'a çarparak ölümüne neden olduğu, bu kaza nedeni ile Ezgi Aydın'ın yolun ortasında durduğu, arkadan gelen Harun Arslan'ın Ezgi Aydın'ın aracına çarpmamak için yoldan çıktığı ve yolun kenarındaki ağaca çarparak yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

İddianamede, Orkun Efe Bardakçı ve Ezgi Aydın için, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.