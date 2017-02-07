Serpil KIRKESER - Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı. Osman Baydemir ve Dilek Öcalan Bakırköy Adliyesi'nde bulunuyor.
(FOTOĞRAF)
Serpil KIRKESER - Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) Milano'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen HDP'li Dilek Öcalan gözaltına alındı. Osman Baydemir ve Dilek Öcalan Bakırköy Adliyesi'nde bulunuyor.
(FOTOĞRAF)
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