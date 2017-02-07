Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    15°
    07 Şubat 2017 19:16
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

TCG GAZİANTEP ve HS NAVARINON Ege Denizi'nde bu kez 'Odak Harekatı' için yan yana geldi

07 Şubat 2017 19:07

Aliye ULUSOY / ANKARA, (DHA) - TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO'nun deniz güvenliğine, küresel barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Deniz

Aliye ULUSOY / ANKARA, (DHA) - TÜRK Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, NATO'nun deniz güvenliğine, küresel barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Deniz Muhafızı Harekatı kapsamında İtalya, Türkiye ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla Odak Harekatı (Focused Operation) gerçekleştirildiğini açıkladı. Harekat başlangıcında İtalya Deniz Kuvvetlerinden ITS AVIERE (F-583) ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden HS NAVARINON'un (F-461) Marmaris'e liman ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

04-19 Şubat 2017 tarihleri arasında NATO’nun deniz güvenliğine, küresel barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'de yürüttüğü Deniz Muhafızı Harekatı (Operation Sea Guardian) kapsamında İtalya, Türkiye ve Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin katılımıyla Türk Deniz Kuvvetlerinden 2’nci Muhrip Filotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay M. Emre Sezenler’in taktik kontrolünde Odak Harekatı (Focused Operation) başladı.

Odak Harekatı'nın, deniz güvenliğini tesis etmek amacıyla bir deniz görev grubunun sorumluluk sahası içerisinde denizde durumsal farkındalık sağlamak, deniz alanındaki tehditleri caydırmak ve azaltmaya yönelik faaliyetlerini içerdiği bildirildi.

Odak Harekatı'nın hazırlık aşamasında İtalya Deniz Kuvvetlerinden ITS AVIERE (F-583) ve Yunanistan Deniz Kuvvetlerinden HS NAVARINON'un (F-461) Markaris Aksaz'da iman ziyaretinde bulunduğu aktarıldı. Katılımcılara, Aksaz Deniz Üssü'nde konuşlu Çok Uluslu Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) hakkında tanıtıcı brifing verildi. Deniz Muhafızı Harekatına ilişkin muhtelif brifingler yapılarak hazırlıklar gözden geçirildiği belirtildi. Liman periyodu hitamında, TCG GAZİANTEP, HS NAVARINON ve ITS AVIERE tarafından Odak Harekatına yönelik seyir faaliyetlerine başlandığı açıklandı.

FOTOĞRAFLI 

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Antalyaspor, Atiker Konyaspor maçına hazırlanıyor
(Görüntülü Haber) Kadınların makam otomobili keyfi
(Görüntülü Haber) Öğrenci servisinin çarptığı kadın yaralandı
(Görüntülü Haber) Sefa Sirmen tahliye oldu
Bursaspor’da neşeli çalışma
(Görüntülü Haber) TCG GAZİANTEP ve HS NAVARINON Ege Denizi'nde bu kez 'Odak Harekatı' için yan yana geldi
Kılıçdaroğlu, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile bir araya geldi
DHA ANKARA - Kılıçdaroğlu, Almanya-Türkiye Dostluk Grubu ile bir araya geldi
Kahramanmaraş'ta 'ByLock'tan 11 polis tutuklandı
Mustafa Çalışkan: 'Suç işleyen kardeşim dahi olsa gereği yapılır'
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3408:0213:2516:0818:3619:57
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=