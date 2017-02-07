DHA YURT BÜLTENİ - 19

Sakarya merkezli 4 ilde Bylock operasyonu: 14 gözaltı

Sakarya merkezli 4 ilde Bylock operasyonu: 14 gözaltı

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sakarya merkezli olarak 4 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında öğretmenlerin bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı Özel Suçlar Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in FETÖ mensuplarının haberleşmekte kullandıkları Bylock programı kullanıcılarına yönelik yapılan tespit doğrultusunda Sakarya'da kapatılan SEBAT Eğitim Kurumlarının çalışanlarına yönelik Sakarya merkezli Kocaeli, Zonguldak ve Bolu illerinde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 14 kişi, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgulanmaya başlandı.

Haber: Zafer TOKUŞ / ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) -

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Eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı



SAMSUN'da eski erkek arkaşadaşı tarafından bıçaklanan 40 yaşındaki Serçin K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, bugün İlkadım İlçesi Cumhuriyet Caddesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ü., bir sigorta şirketinde sekreter olarak çalışan eski kız arkadaşı Serçin K.'nın işyerine gitti. Burada M.Ü. ile Serçin K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ü., Serçin K.'yı, kalça ve bacağından 8 bıçak darbesiyle yaraladı. Diğer mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılaran Serçin K., tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan M.Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) -

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Mutfak tüpünden çıkan yangın korkuttu

HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıka yangın korkuttu.

Narlıca Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı dairede mutfak tüpünün alev almasıyla yangın çıktı. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Suriyeli ailenin yara almadan kurtulduğu yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

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-Yangın çıkan binadan gelen görüntü

-İtfaitye ekiplerinin gelişi

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Prof. Dr. Batum: Yeni anayasa haince bir anayasadır

CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum, "Hazırlanan metin iyi anayasa, kötü anayasa değildir, o haince bir anayasadır" dedi.

Silifke Belediye Kültür Merkezi'nde, 'Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi' konulu panele Prof.Dr. Süheyl Batum, Ulaştırma eski Bakanı Enis Öksüz konuşmacı olarak katıldı. Prof.Dr. Süheyl Batum, anayasanın insan hak ve özgürlüklerini teminat alına alınması gerektiğini belirterek, hükümete yüklendi. Batum, yeni anayasanın vatandaştan yana olmadığını ifade ederek, "Ben anayasa hukukçusuyum, iyi anayasa yaparsın, kötü anayasa yaparsın. Herkese göre bir şey yaparsın, biri hoşuna gitmez, birilerinin haklarını çok fazla güvence altına alınmaz, birilerinin hakları çok fazla güvence altına alınır. İyi-kötü anayasa o yüzden yoktur. Ne yaptığın, hangi dönem için yaptığın vardır" dedi. Son yılların en kötü yasalarının yapıldığını iddia eden Batum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amaç demokrasinin, çoğulculuğun, katılmanın ve kuvvetler ayrılığının insanların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının ne kadar alınıp, alınmadığıdır. Çok net söylüyorum, bu anayasa ne iyi ne kötü anayasadır. Bu değişiklik haince bir şekilde üstü örtülerek, hepimize yalan söylenerek, hatta sadece şu partiye, bu partiye değil, MHP'lilere, AK Partililere, CHP'ye, bütün Türk milletine, esas amaç örtülmeye çalışarak, yalan-yanlış hazırlanmış bir metin olduğu için iyi anayasa, kötü anayasa değildir, o haince bir anayasadır."

Ardından söz alan Enis Öksüz, anayasa değişikliğinin sosyal yaşam üzerindeki etkilerine örnek vererek şunları söyledi:

"Anayasalar milli mutabakat metinleri olarak geçer. Ancak, yeni yasa yapılırken bütün metinler saklandı. Neden korkuyorsunuz? Bu kadar önemli olan işin temeli, ahlakı olan kanun tasarısını neden saklıyorsunuz? Demek ki korktuğunuz bir ayıbınız var. Kötü bir niyetiniz var. Milletin önüne çıkıp tartışabilecek kadar yüzünüz yok. O halde yapılacak şey yüzsüzlüktür, utanmazlıktır, ben yaptım oldu demektir. Bu ne yapar? İstikrarı bozar, milleti birbirine düşürür. Sizin bir iş kurmanızı, bir mahallede yaşamanızı, bir yerde oturup oturmayacağınızı, ibadeti nasıl yapacağınıza kadar ayrılıklara sürükleyecek bir durum yaşatıyor."

Görüntü Dökümü

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- CHP eski Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum'un konuşması

- Enis Öksüz'ün konuşması

- Salondan genel görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)

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'Kira borcum var' diyerek hastanenin çatısında intihara kalkıştı

KONYA'da evinin kirasını ödeyemediğini ileri süren 27 yaşındaki Mümin K., özel bir hastanenin çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Polisten hesabına para yatırılmasını isteyen Mümin K., polisin hastanenin muhasebesinden aldığı 2 bin 250 lirayı kendisine verdiği sırada etkisiz hale getirildi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin çatısında meydana geldi. İddiaya göre oturduğu evin kirasını ödeyemediğini ileri süren Mümin K., hastanen çatısına çıkıp intihara kalkıştı. Durum fark eden çevredekiler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Mümin K.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri şişme yatak açtı, sağlık görevlileri de hazırda bekledi. İki kez dua eden ve duanın ardından kendisini boşluğa bırakacağını söyleyen Mümin K., kendisini ikna etmek isteyen polisten, hesabına para yatırılmasını istedi. Bu sırada çevrede toplanan kalabalık ta cep telefonlarının kamerasıyla o anları kaydetti. Yakında bulunan bir İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrenciler de okulun camlarından olayı izledi.

Mümin K., yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışıldı. Ancak ikna olmayınca polis, çareyi hastanenin muhasebe bölümünden para almakta buldu. Muhasebe bölümünden emanet olarak 2 bin 250 lira alan polis, parayı Mümin K.'ye verdi. Mümin K., parayı aldığı sırada etkisiz hale getirildi. Para tekrar hastanenin muhasebe bölümüne teslim edilirken Mümin K. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mümin K.'nin daha önce farklı illerde aynı gerekçeleri öne sürerek intihara kalkıştığı belirtildi.

Görüntü dökümü

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-İtfaiye ve polisin çevre güvenliği alması

-Çevredekilerin cep telefonlarıyla olayı görüntülemesi

-Çatıya çıkan Mümin Kurgan'ın iki kez dua okuması

-İmam hatip lisesi öğrencilerinin okulun camından olayı izlemesi

-Polisin çatıda Kurgan'a para vermesi

-Hastaneden çıkarılışı

Haber-Kamera:Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA))

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Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun yapmak istediler

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde bir akaryakıt istasyonunu silahlı soygun yapmaya çalışırken fark edildiklerin anlayıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Olay Çorlu İlçesi'nin Çerkezköy karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Silahlı olarak istasyona gelen 3 kişi

görevliden istasyondaki bütün paraları vermesini istedi. Ancak görevlinin üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine güvenlik kameralarını fark eden 3 kişi soygunu gerçekleştirmeden olay yerinden bir otomobille hızla kaçtı. İstasyon görevlilerinin haber vermesi üzerine hareket geçen polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmada şüphelilerin kullandıkları aracı Hıdırağa Mahallesi Ahmet Bayırı'na benzinin bitmesi nedeniyle bırakıp kaçtıkları belirlendi.

Araştırmasını genişleten polis, aracın aynı mahalleden A.B., Ş.G. ve O.D. tarafından çalındığını belirleyen polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmalarında suçlamaları kabul eden üç şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

--------------------------Soygunların araçla istasyona gelmeleri

-Görevli ile konuşmaları

-Soyguncuların kaçması

-Zanlıların adliye çıkarılmaları

-Zanlılardan detaylar

-Emniyet tabelası

-Detaylar

Haber - Kamera:Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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Sakız Kutuları İçinde Uyuşturucu Ticareti

KAYSERİ'de sakız kutuları ve küçük el çantaları içine gizlenmiş uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, Ankara plakalı 2 araçta bulunan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş, F.K., A.B. ve M.K. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, sakız kutuları ve küçük el çantalarının içine gizlenmiş halde 31 gram metamfetamin ele geçirildi. A.B. ve M.K. işlemlerinin ardından salıverilirken, gözaltına alınan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş. ve F.K.'nin ise Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi ve çıkışları

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

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Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

MUĞLA'nın Bordum İlçesi'nde, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bugün 17.30 sıralarında Doğcan Aslan'a ait 48 BS 713 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise otomobilden çıktığını fark edince Aslan'ı durdurmaya çalıştı. Uyarıları dikkate alan Aslan, annesi ve kardeşi otomobilden indi. Aslan ailesinin otomobilden inmesiyle de dumanlar artmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle otomobile müdahale ederken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü Aslan, "Nasıl çıktığını anlamadık. Seyir halindekiyken, vatandaşlar, el kol işaretleri yaparak bizi durdurmaya çalıştı. Sonra bizde ne oluyor diye durduk ve otomobilin ön bölümünden duman ve alevler geldiğini gördük. Çevredeki bir yangın söndürme mağazasındaki tüplerle müdahale edilmesiyle yangın söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri de müdahale etti" dedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin çalışmasından

- Otomobilin yol kenarına alınması ve çekici ile çekilmesi

- Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)