Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    15°
    07 Şubat 2017 22:18
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

(Görüntülü Haber) İntihar girişiminde bulunan polis memuru ağır yaralı

07 Şubat 2017 21:20

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN - İstanbul, DHA*Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar(26), tabanca ile kafasına 1 el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Aydar'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.Olay, Ümraniye Esenevler Mahallesi Sude sokakta bir apartmanın 3. katında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Kerim Aydar'ın oturduğu daireden silah sesi geldi. Bunu duyan bina sakinleri polise haber verdi.Olay yerine gelen polisler içeriye girdiğinde kanlar içerisinde yatan Aydar'ı gördü. Hemen 112 Sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı polis memuru ambulansa koyularak Ümraniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.TEK KURŞUNLA İNTİHARBurada, kafasına tek kurşun sıkarak intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Kerim Aydar'a ilk müdahalesi yapıldı. Aydar, daha sonra ameliyat edilmek için Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi.1 KIZI VAROlay Yeri İnceleme ekipleri, Kerim Aydar'ın intihar girişiminde bulunduğu dairesine gelerek inceleme yaptılar. Yalnız bulunduğu evde Aydar'ın görev silahı ile intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Bir bina sakini ise Kerim Aydar'ın 4 yıllık evli ve bir kız çocuğu olduğunu ifade etti. Tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesi sürüyor.

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Bakan Akdağ'dan sağlık ekibine teşekkür telefonu
Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan site güvenlik görevlisi öldü
Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
TERÖR OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Zincirleme kazada 25 kişi yaralandı
(Görüntülü Haber) Zincirleme kazada 25 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir /FOTOĞRAFLAR
Sivas'ta FETÖ'den gözaltı sayısı 59'a yükseldi (2)
İntihar girişiminde bulunan polis memuru ağır yaralı
(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi terörize etmek isteyen anlayışlar bellidir (5)
Yazarlar
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Kemal Çiftçi
Yunus Emre Enstitüsü ve küresel diplomasi
Dr. Kazım Kılınç
Türkiye’nin çıkış yolu, “toplumsal uzlaşma”dan geçer
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Türk doktor Nürnberg'de klinik açtı
Erkek öğrenci yurdunda korkutan yangın
Kadın basketbolculardan okul için kütüphane kampanyası
Site güvenlik görevlisi bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
FETÖ'den gözaltına 1 kişi adliyeye sevk edildi
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    06:3408:0213:2516:0818:3619:57
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket
bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=