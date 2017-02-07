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Terör operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

07 Şubat 2017 21:35

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TERÖR örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-TERÖR örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla

serbest bırakıldı.

PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına mensup olduğu öne sürülen M.K, 24 Aralık 2016'da Gaziantep'te yakalandı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.K'nın ifadesi doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, A.D, M.E. ve A.D, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.E. ve A.D. tutuklandı, A.D. ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

 

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