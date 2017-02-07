Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a başsağlığı mesajı

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kabil'de Yüksek Mahkeme binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Afganistan Hükümetine başsağlığı diledi.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kabil'de Yüksek Mahkeme binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Afganistan Hükümetine başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:" Kabil'de Yüksek Mahkeme binasında bugün meydana gelen terör saldırısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bu menfur terör saldırısının Afganistan'ı istikrar ve kalkınma yolundan alıkoyamayacağına inanıyor, Türkiye'nin Afgan Hükümeti'nin terörle mücadelesine desteğini bir kez daha teyit ediyoruz."