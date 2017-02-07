(Görüntülü Haber) Çanakkale güne yine depremlerle başladı (7)

DEPREMZEDELERİN KALDIĞI ÇADIR KENTİN BİR KISMI BOŞALDIBurak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde, evleri yıkılan depremzedeler için Yukarıköy'de futbol sahasına kurulan çadır kentte yağmur yaşam koşullarını zorlaştırınca burada kalmak istemeyenler Ayvacık Belediye otobüsleri ile ilçe merkezinde yeni yapılan 400 kişilik Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne nakledildi.Öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hava kararıncaya kadar etkisini sürdürünce, depremin en çok hasara neden olduğu Yukarıköy'deki futbol sahası içine kurulan çadır kent sular altında kaldı. Yetkililer, çadır kentte yağmur nedeniyle yaşam koşullarının daha da ağırlaşması ve yağmurun sabaha kadar devam etmesinin beklenmesi nedeniyle burada kalmak istemeyen depremzedeler için Ayvacık İlçesindeki yeni yapılan 400 kişi kapasiteli Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ni hazırladı. Ardından da çadırlarda kalmak istemeyenler Ayvacık Belediyesine ait otobüslerle Geri Gönderme Merkezine nakledildi. Çadırlardaki bazı depremzedeler önce otobüslere binmek üzere eşyalarını toplayıp, çadır kentten ayrıldı. Ardından ağıllarda hayvanlarının olduğunu, sabah erken kalkıp onlara yem vereceklerini bu nedenle de çadır da kalmayı tercih ettiklerini belirterek yeniden geceyi geçirmek üzere çadırlarına geri döndü. Öte yandan yağmur nedeniyle yaşamın güçleştiği çadır kent yerine depremzedelerin kalması için değişik illerden TIR'lar ile getirilen çok sayıda konteynır ile aynı bölgeye konteynır kent kurma çalışmaları da akşam saatlerinde başladı. Bu işlemin sabaha kadar devam edeceği, ardından da çadırlardaki depremzedelerin konteynırlara nakledilecekleri belirtildi.