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Soyguncu kasada para bulamayınca küfredip kaçtı

07 Şubat 2017 23:19

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir markete soygun için giren hırsız, kasada para olmadığını görünce, bıçakla tehdit ettiği kasiyerlere küfredip

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir markete soygun için giren hırsız, kasada para olmadığını görünce, bıçakla tehdit ettiği kasiyerlere küfredip kaçtı.
Olay, saat 21.30 sıralarında, Osman Yılmaz Mahallesi 639. Sokak'ta meydana geldi. Kapanmak üzere olan bir markete giren kişi, kasiyerleri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Ancak kasiyerler, paraları teslim ettiğini söyledi. Bunun üzerine kasaları kontrol eden hırsız, para olmadığını görünce kasiyerlere küfredip marketten çıkarak uzaklaştı. 
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

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