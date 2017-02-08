DHA YURT - AYVACIK'TA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ÇANAKKALE'de önceki gün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık, gece yarısı 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı.

ÇANAKKALE'de önceki gün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık, gece yarısı 4.5 büyüklüğünde depremle sallandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.00'da meydana gelen depremin merkez üssü, Ayvacık İlçesi'ne bağlı Yukarıköy olarak tespit edildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde oldu.

ÇANAKKALE,(DHA)