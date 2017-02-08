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Tüfekle oynarken babasının ölümüne neden oldu

08 Şubat 2017 01:04

ADANA, (DHA) - ADANA'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken 36 yaşındaki babası Ahmet Esen'i vurarak ölümüne neden oldu.

ADANA, (DHA) - ADANA'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken 36 yaşındaki babası Ahmet Esen'i vurarak ölümüne neden oldu.
Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71363 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Esen, 5 yaşındaki ismi açıklanmaya oğluyla, oturdukları evin balkonunda oyuncak silahla oyun oynadı. Bir süre sonra küçük çocuk, içeriye girip babasına ait av tüfeğini alarak yeniden balkona çıktı. Tüfeği babasına doğrultan çocuk, tetiği çekti. Dolu olan tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Ahmet Esen, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Esen'in öldüğü belirlendi.
Esen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, küçük çocuk ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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