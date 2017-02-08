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Eyüp'te korkutan gecekondu yangını

08 Şubat 2017 01:03

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) EYÜP'te akşam saatlerinde boş bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) EYÜP'te akşam saatlerinde boş bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Yangın Eyüp, Sakarya Mahallesi 5. Park Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Akşam saat 22:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle sokak içersinde bulunan boş bir gecekonduda yangın çıktı. Mahalle sakinleri boş olan gecekondunun yandığı görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Alevler kısa sürede tüm gece konduyu sararken, olay yerine Eyüp, Alibeyköy ve Şişli gruplarına bağlı itfaiye ekipleri gelerek müdaha etti. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına almayı başardı. Mahalle sakinleri de itfaiye erlerine çalışmasında yardım etti.

ALEV ALEV YANDI

Bu sırada polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürülüp soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayın yaşandığı gecekondunun hemen yanında bulunan başka bir evin çatısının kısmen yandığı öğrenildi.



İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. Gecekondunun alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAFLI)

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