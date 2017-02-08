DHA YURT BÜLTENİ - 21

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi İshakiye Sokak'ta meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, karnından yaralanan 36 yaşındaki Arif Renklitan olay yerinde öldü, karşı gruptan 26 yaşındaki Cihan Sarı ise sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜNÜ DARP ETTİLER

Kaçmaya çalışan şüpheliler, yaralılara müdahaleye giden ambulansın önünü kesti, ambulans şoförü 41 yaşındaki Göksel Yorgancı'yı araçtan indirerek darp etti. Yaralı Cihan Sarı, daha sonra aynı ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ambulans şoförü ise darp raporu alarak şikâyetçi oldu.

Yanında bir tabanca ile çok sayıda mermi bulunan Renklitan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olaya karıştığı belirtilen Eyüp T.'yi de yakalayarak gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri detay

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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Otomobilin fırlayan motoru, başka bir aracın üzerine düştü: 1 yaralı

ELAZIĞ'da yol kenarındaki korkuluklara çarpan otomobilin fırlayan motoru, başka bir otomobilin üzerine düştü. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çaydaçıra Kavşağı altgeçidinde meydana geldi. Malatya Caddesi yönüne giden Göktürk Demir yönetimindeki 23 AR 169 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolu ikiye bölen demir korkuluklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin fırlayan motoru, aynı yöne ilerleyen Sefa Akverdi yönetimindeki 34 RH 4954 plakalı otomobilin üzerine düştü. Sürücülerden Göktürk Demir'in yaralandığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Demir, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza bölgesinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Otomobilden fırlayan motor

-Yaralının ambulansa taşınması

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

Haber: ELAZIĞ,(DHA)

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Ayvacık'ta artçı depremler sürüyor

Çanakkale'de dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık'ta, gece yarısı sıralarında, sırasıyla Richter ölçeğine göre 4.0, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde üç artçı deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 23.16'da merkez üssü Ayvacık İlçesi Gülpınar olan 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5.3 büyüklüğündeki bu artçı depremin ardından saat 00.00'da merkez üssü Yukarıköy olan 4.5 büyüklüğünde ve saat 00.34'te ise merkez üssü Gülpınar olan 4.2 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi. Depremler, kısa süreli paniğe neden oldu.

Haber: ÇANAKKALE,(DHA)

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Soyguncu kasada para bulamayınca küfredip kaçtı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir markete soygun için giren hırsız, kasada para olmadığını görünce, bıçakla tehdit ettiği kasiyerlere küfredip kaçtı.

Olay, saat 21.30 sıralarında, Osman Yılmaz Mahallesi 639. Sokak'ta meydana geldi. Kapanmak üzere olan bir markete giren kişi, kasiyerleri bıçakla tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Ancak kasiyerler, paraları teslim ettiğini söyledi. Bunun üzerine kasaları kontrol eden hırsız, para olmadığını görünce kasiyerlere küfredip marketten çıkarak uzaklaştı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, marketin güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alıp, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)

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Tüfekle oynarken babasının ölümüne neden oldu

ADANA'da 5 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken 36 yaşındaki babası Ahmet Esen'i vurarak ölümüne neden oldu.

Olay, saat 19.15 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi 71363 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Esen, 5 yaşındaki ismi açıklanmaya oğluyla, oturdukları evin balkonunda oyuncak silahla oyun oynadı. Bir süre sonra küçük çocuk, içeriye girip babasına ait av tüfeğini alarak yeniden balkona çıktı. Tüfeği babasına doğrultan çocuk, tetiği çekti. Dolu olan tüfeğin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği Ahmet Esen, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çok kan kaybeden Esen'in öldüğü belirlendi.

Esen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, küçük çocuk ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: ADANA,(DHA)

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