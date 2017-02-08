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DHA DIŞ HABER - Brexit için en kritik oylama bugün yapılacak

08 Şubat 2017 03:17

Gonca YAĞCI/LONDRA,(DHA) - İNGİLTERE Parlamentosu'nda oylanan Brexit yasa tasarısının Avrupa Parlamentosu'na gönderilmeden önce milletvekillerine son kez "kabul et veya bırak"

Gonca YAĞCI/LONDRA,(DHA) - İNGİLTERE Parlamentosu'nda oylanan Brexit yasa tasarısının Avrupa Parlamentosu'na gönderilmeden önce milletvekillerine son kez "kabul et veya bırak" şansı verilecek.

Brexit Bakanı David Jones, Çarşamba günü oylanması tamamlanacak tasarının Avrupa Parlamentosu'nda kabulünden önce hem Avam hem de Lordlar Kamarası'ndan onaylanması gerektiğini söyledi. Yasa tasarısının üzerinde yapılan düzenlemelerin oylanmasına Pazartesi gününden bu yana devam ediliyor.

İktidardaki Muhafazakar Partili bazı milletvekilleri oylamada ret oyu vermesi durumunda Başbakan'ın yeniden Avrupa Parlamentosu'na giderek yeni bir anlaşma yapmasına gerekli kılacağı değişikliği geçirmeye çalışsalar da Salı akşamı yapılan oylamada bu tasarı 293'e karşı 326 oyla kabul edildi. Böylece Başbakan Theresa May, Brexit yasa tasarısı üzerinde herhangi değişiklik yapılmadan bugün Avam Kamarası'nda yapılacak son oylamanın yolunu açmış oldu.

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