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Beyaz Saray'dan Trump - Erdoğan görüşmesine ilişkin açıklama

08 Şubat 2017 04:37

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,(DHA) - ABD Başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez telefon görüşmesi yapan Donald Trump, Türkiye'ye ABD'nin stratejik bir ortak ve

Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK,(DHA) - ABD Başkanı seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez telefon görüşmesi yapan Donald Trump, Türkiye'ye ABD'nin stratejik bir ortak ve NATO müttefiki olarak desteğini iletti.

Beyaz Saray'dan 45 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkenin terörle mücadele konusunda her türlü taahhüdü paylaştıkları bildirildi. Açıklamada; Trump'ın Erdoğan'a Türkiye'nin DAEŞ ile mücadelesinde katkılarından memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.

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