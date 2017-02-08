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DHA YURT - Ayvacık'ta artçı depremler sürüyor (2)

08 Şubat 2017 05:02

AYVACIK'TA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

AYVACIK'TA 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Gece yarısı meydana gelen 4.5 depremin ardından ise artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 04.38'de merkez üssü Ayvacık İlçesi Gülpınar Köyü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

ÇANAKKALE, (DHA)

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