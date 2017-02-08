Alkollü sürücü polis aracına çarptı: 3 yaralı

Hüseyin TÜCCAR-BURSA, (DHA) - BURSA’da uyuşturucu ve alkollü araç kullanan şüpheliyi götüren polislerin aracına, yine alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Hüseyin TÜCCAR-BURSA, (DHA) - BURSA’da uyuşturucu ve alkollü araç kullanan şüpheliyi götüren polislerin aracına, yine alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Polisler yara almadan kurtulurken, 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza Merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi Eski Gemlik yolu üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu ve alkollü araç kullanmak suçundan hakkında yakalama karırı bulunan 37 yaşındaki Şaban G. dün gece Şehit Şerafettin Yılmaz Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sivil ekibin şüpheliyi merkeze götürürken 16 Z 7286 plakalı polis aracına, alkollü olduğu belirtilen sürücü Ceyhun Durak yönetimindeki 16 P 6929 plakalı otomobil çarptı.

Polislerin yara almadan kurtulduğu kazada, emniyete ait araçta bulunan şüpheli Şaban G. ile bu araca çarpan otomobil sürücüsü Ceyhun Durak ve yanında bulunan Serap Özden hafif yaralandı. Yaepılan ölçümde 1.46 promil alkollü çıkan Ceyhun Durak, "Alkollü araç kullanmanın ne kadar kötü olduğunu şimdi anladım. Hepimizölümden döndük" dedi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.