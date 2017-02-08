Görme engelli çift masörlük yapıyor

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da görme engelli 39 yaşındaki Nursen ve 42 yaşındaki Mustafa Uzun çifti, masörlük yaparak hayatlarını kazanıyor. Mustafa Uzun, "Görme

Nermin UÇTU/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da görme engelli 39 yaşındaki Nursen ve 42 yaşındaki Mustafa Uzun çifti, masörlük yaparak hayatlarını kazanıyor. Mustafa Uzun, "Görme engellilerin el hisleri çok gelişmiştir. Elle beyin arasında göz olmadığı için direk hissettiği için eldeki bilgiler direk beyine gidiyor. Hissederek çalışıyoruz" dediu.

Manisa'da yaşayan görme engelli Mustafa Uzun ile eşi Nursen Uzun, masörlük yaparak hayatını kazanıyor. 20'li yaşlarda yakalandığı Behçet hastalığının ardından 5 yıl içinde görme yetisini kaybettiğini belirten Mustafa Uzun, eskiden market işlettiğini ancak görme yetisini kaybedince, işinden de olduğunu ifade etti. Görme engelli birinin yapabileceği bir iş arayışına girdiğini söyleyen Mustafa Uzun, sadece görme engellilerin geldiği bir kursta 1.5 yıl boyunca İstanbul'da tıbbi masörlük eğitimi aldığını anlatarak, "10 senedir bu işin içindeyim. 2.5 yıldır açtığımız Beytül Şifa isimli iş yerinde tıbbi masörlük yapıyorum" dedi.

EŞİNE DE ÖĞRETTİ

Kendisi gibi görme engelli Nursen Uzun ile 10 yıl önce tanıştıklarını anlatan Mustafa Uzun, ardından evlendiklerini belirtti. Eşine de bu işi öğrettiğini dile getiren Uzun, "Birlikte çalışıp gidiyoruz. Eşim de yüzde 90 görme engelli. Ona da bu işi öğrettim" diye konuştu.

İNSANLAR ÇEKİNMEDEN GİDİYOR

İşyerlerinde bel, boyun fıtığı, yüz felci, sırt ağrısı gibi hastalıkların tedavisi için çalıştıklarını anlatan Uzun, görme engelli olmalarının bu iş için avantaj olduğunu anlattı. Birçok kişinin çekindiği için masaj yaptırmadığını belirten Mustafa Uzun, "İnsanlar buraya çekinmeden geliyorlar. Özellikle kadın hastalarda rahatlık oluşuyor. Görme engellilerin el hisleri çok gelişmiştir. Elle beyin arasında göz olmadığı için direk hissettiği için eldeki bilgiler direk beyine gidiyor. Hissederek çalışıyoruz. Görme engellileri bu alanda yetiştirmek istiyorum. İnsanlara tedavi boyutunda faydalı olmak istiyoruz, ayrıca görme engellere de istihdam sağlanmış olacak" dedi.

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