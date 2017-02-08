Bucaspor'da rüzgar terse döndü

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Ofspor'a konuk olacak Bucaspor ilk yarıda elde ettiği deplasman başarısını ikinci yarıya taşıyamadı.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü Ofspor'a konuk olacak Bucaspor ilk yarıda elde ettiği deplasman başarısını ikinci yarıya taşıyamadı.

İlk devre dış sahada 15 puan toplayıp son iki maçını kayıpsız geçen Bucaspor, ardından ikinci yarının ilk iki deplasman sınavında Fethiyespor'a 4-0, Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'a da 2-0 yenilerek karnesini bozdu. Rakip sahada gol sevinci bile yaşayamayan sarı lacivertliler evinde ise 2'de 2 yaptı.

Teknik direktör Fatih Uygun, Ofspor'u yenerek tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Rakiplerinin son sırada yer aldığını ancak bu durumun işlerini kolaylaştırmayacağını ifade eden genç teknik adam, "Cezalı olan stoper Veli ve orta saha oyuncuları Emre Toraman ile Emin'den yararlanamayacağız. Ancak hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan 3 puanı almak zorundayız. Artık kaybetme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.