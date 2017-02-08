Akhisar Belediyespor'un rakibi Çaykur Rizespor

İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de 20'inci hafta mücalesinde pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor'u bıçak sırtı bir doksan dakika bekliyor. Son 3

İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Süper Lig'de 20'inci hafta mücalesinde pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlamaya hazırlanan Akhisar Belediyespor'u bıçak sırtı bir doksan dakika bekliyor. Son 3 haftada sadece 1 puan alabilen ve 21 puanla 13'üncü sırada kalan kalan yeşil siyahlı ekip, 19 puanla bir basamak altında yer alan Çaykur Rizespor'a yenilmesi halinde Çaykur Rizespor'un gerisine kalacağı, ateş çemberinde yer alan Aytemiz Alanyaspor ve Adanaspor'un haftayı galibiyetle kapatması durumunda düşme korkusunu yüreğinde hissetmeye başlayacak.

Akhisar Belediyespor ve Çaykur Rizespor bugüne dek TFF 1'inci Lig ve Süper Lig'de oynanan 10 maçın 5'ini Çaykur Rizespor, 3'ünü Akhisar Belediyespor kazanırken, 2 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig'deki 7 randevuda ise Akhisar'ın 1, Çaykur Rizespor'un 4 galibiyeti bulunuyor, 2 maçta ise eşitlik var. Akhisar'daki müsabakalarda da Çaykur Rizespor'un belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Ege temsilcisi, Süper Lig'de evindeki 3 maçta galibiyet 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı, kalesinde 8 gol gördü.

